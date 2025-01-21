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Чем кормить хомяка: главные правила, чтобы избежать ошибок

Зоосфера

Хомяки — удивительные создания, которые радуют нас своей активностью и забавным поведением. Однако их здоровье напрямую зависит от правильного рациона. Одной клетки и игрушек для счастья пушистика недостаточно — важно позаботиться о сбалансированном питании.

Хомяк
Фото: en.wikipedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хомяк

Что должно быть в рационе

Хомяк нуждается в питании, богатом необходимыми веществами. Идеальное меню включает:

  • 14% белков для энергии и роста.
  • Не более 8% жиров для поддержания формы.
  • 5-8% клетчатки, улучшающей пищеварение.
  • Витамины А, Е, а также фосфор и кальций.

Важно помнить, что кормить хомяка нужно дважды в день — утром и вечером. Основную часть корма лучше оставлять на вечер, когда зверёк наиболее активен. Оставшиеся кусочки пищи, особенно скоропортящиеся, нужно регулярно убирать из кормушки, чтобы избежать отравления.

Особенности выбора корма

При подборе корма учитывайте размер питомца. Карликовым породам подойдут мелкие гранулы и кусочки, которые легко уместятся за щёчками. Вводите новый корм постепенно, чтобы хомяк привык к изменениям без стресса.

Как ухаживать за зубами хомяка

Зубы у хомяков растут всю жизнь, поэтому они нуждаются в регулярном стачивании. Положите в клетку минеральный или меловой камень, чтобы избежать проблем с излишне длинными зубами.

Здоровье через правильный рацион

Сбалансированное питание и добавление витаминов помогут хомяку прожить долгую и активную жизнь. Позаботьтесь о правильном рационе, и ваш питомец отблагодарит вас своим весёлым настроением и игривостью.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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