Ядовитая угроза на подоконнике: уберите эти цветы от кошки

Если у вас дома живёт кошка, каждый цветок на вашем подоконнике должен быть тщательно проверен. Пушистые любимцы склонны исследовать мир зубами, и, к сожалению, это может привести к отравлению или другим серьёзным последствиям.
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Кот на подоконнике
Почему кошки едят растения
Часто кажется, что кошка грызёт растения из вредности. Однако причин может быть несколько:
Недостаток витаминов: кошка пытается восполнить дефицит, поедая зелень.
Чистка желудка: жевание трав помогает избавляться от шерсти.
Игры: шелестящие листья или яркие цветы привлекают внимание, особенно молодых кошек.
Скука: отсутствие игрушек и развлечений подталкивает к изучению растений.
Стресс: переезд, ремонт или новые члены семьи могут заставить кошку искать успокоение в зелёных листьях.
Список опасных растений
Некоторые популярные комнатные растения могут быть ядовитыми для кошек. Вот наиболее распространённые:
Филодендрон.
Диффенбахия.
Каланхоэ.
Гортензия.
Бегония.
Фикус.
Плющ.
Герань.
Алоэ.
Сансевиерия.
Антуриум.
Гиацинт.
Лилия.
Нарцисс.
Сирень.
Хризантема.
Декабрист.
Пуансеттия.
Олеандр.
Этот список далеко не полный, поэтому при покупке нового растения убедитесь в его безопасности для питомца.
Симптомы отравления
Если вы заметили у кошки следующие симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару:
Рвота или диарея.
Пена изо рта и повышенное слюноотделение.
Судороги.
Вялость или отсутствие реакции.
Зуд и язвы на коже.
Проверьте растения в доме — возможно, листья повреждены.
Как избежать проблем
Чтобы обезопасить вашего питомца, соблюдайте простые меры предосторожности:
Уберите растения в недоступные места: используйте подвесные кашпо или размещайте горшки на высоких полках.
Цитрусовые отпугиватели: положите рядом с горшком корочки лимона или апельсина, либо капните немного цитрусового масла.
Отпугивающий спрей: специальные составы помогут отучить кошку грызть растения.
Зелёная альтернатива: купите траву в зоомагазине или прорастите овёс самостоятельно.
Игрушкии развлечения: кошка не станет скучать, если у неё будут лабиринты, тоннели или интерактивные игрушки.
Итог
Безопасность вашего питомца в ваших руках. Изучите растения в доме, устраните потенциальные угрозы и предоставьте кошке альтернативы для игр и жевания. Это поможет сохранить здоровье вашего любимца.
Уточнения
Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.