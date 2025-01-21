Ядовитая угроза на подоконнике: уберите эти цветы от кошки

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас дома живёт кошка, каждый цветок на вашем подоконнике должен быть тщательно проверен. Пушистые любимцы склонны исследовать мир зубами, и, к сожалению, это может привести к отравлению или другим серьёзным последствиям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Почему кошки едят растения

Часто кажется, что кошка грызёт растения из вредности. Однако причин может быть несколько:

Недостаток витаминов: кошка пытается восполнить дефицит, поедая зелень.

кошка пытается восполнить дефицит, поедая зелень. Чистка желудка: жевание трав помогает избавляться от шерсти.

жевание трав помогает избавляться от шерсти. Игры: шелестящие листья или яркие цветы привлекают внимание, особенно молодых кошек.

шелестящие листья или яркие цветы привлекают внимание, особенно молодых кошек. Скука: отсутствие игрушек и развлечений подталкивает к изучению растений.

отсутствие игрушек и развлечений подталкивает к изучению растений. Стресс: переезд, ремонт или новые члены семьи могут заставить кошку искать успокоение в зелёных листьях.

Список опасных растений

Некоторые популярные комнатные растения могут быть ядовитыми для кошек. Вот наиболее распространённые:

Филодендрон.

Диффенбахия.

Каланхоэ.

Гортензия.

Бегония.

Фикус.

Плющ.

Герань.

Алоэ.

Сансевиерия.

Антуриум.

Гиацинт.

Лилия.

Нарцисс.

Сирень.

Хризантема.

Декабрист.

Пуансеттия.

Олеандр.

Этот список далеко не полный, поэтому при покупке нового растения убедитесь в его безопасности для питомца.

Симптомы отравления

Если вы заметили у кошки следующие симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару:

Рвота или диарея.

Пена изо рта и повышенное слюноотделение.

Судороги.

Вялость или отсутствие реакции.

Зуд и язвы на коже.

Проверьте растения в доме — возможно, листья повреждены.

Как избежать проблем

Чтобы обезопасить вашего питомца, соблюдайте простые меры предосторожности:

Уберите растения в недоступные места : используйте подвесные кашпо или размещайте горшки на высоких полках.

: используйте подвесные кашпо или размещайте горшки на высоких полках. Цитрусовые отпугиватели: положите рядом с горшком корочки лимона или апельсина, либо капните немного цитрусового масла.

положите рядом с горшком корочки лимона или апельсина, либо капните немного цитрусового масла. Отпугивающий спрей: специальные составы помогут отучить кошку грызть растения.

специальные составы помогут отучить кошку грызть растения. Зелёная альтернатива: купите траву в зоомагазине или прорастите овёс самостоятельно.

купите траву в зоомагазине или прорастите овёс самостоятельно. Игрушки и развлечения: кошка не станет скучать, если у неё будут лабиринты, тоннели или интерактивные игрушки.

Итог

Безопасность вашего питомца в ваших руках. Изучите растения в доме, устраните потенциальные угрозы и предоставьте кошке альтернативы для игр и жевания. Это поможет сохранить здоровье вашего любимца.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.

