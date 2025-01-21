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Ядовитая угроза на подоконнике: уберите эти цветы от кошки

2:56
Зоосфера

Если у вас дома живёт кошка, каждый цветок на вашем подоконнике должен быть тщательно проверен. Пушистые любимцы склонны исследовать мир зубами, и, к сожалению, это может привести к отравлению или другим серьёзным последствиям.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Почему кошки едят растения

Часто кажется, что кошка грызёт растения из вредности. Однако причин может быть несколько:

  • Недостаток витаминов: кошка пытается восполнить дефицит, поедая зелень.
  • Чистка желудка: жевание трав помогает избавляться от шерсти.
  • Игры: шелестящие листья или яркие цветы привлекают внимание, особенно молодых кошек.
  • Скука: отсутствие игрушек и развлечений подталкивает к изучению растений.
  • Стресс: переезд, ремонт или новые члены семьи могут заставить кошку искать успокоение в зелёных листьях.

Список опасных растений

Некоторые популярные комнатные растения могут быть ядовитыми для кошек. Вот наиболее распространённые:

  • Филодендрон.
  • Диффенбахия.
  • Каланхоэ.
  • Гортензия.
  • Бегония.
  • Фикус.
  • Плющ.
  • Герань.
  • Алоэ.
  • Сансевиерия.
  • Антуриум.
  • Гиацинт.
  • Лилия.
  • Нарцисс.
  • Сирень.
  • Хризантема.
  • Декабрист.
  • Пуансеттия.
  • Олеандр.

Этот список далеко не полный, поэтому при покупке нового растения убедитесь в его безопасности для питомца.

Симптомы отравления

Если вы заметили у кошки следующие симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару:

  • Рвота или диарея.
  • Пена изо рта и повышенное слюноотделение.
  • Судороги.
  • Вялость или отсутствие реакции.
  • Зуд и язвы на коже.

Проверьте растения в доме — возможно, листья повреждены.

Как избежать проблем

Чтобы обезопасить вашего питомца, соблюдайте простые меры предосторожности:

  • Уберите растения в недоступные места: используйте подвесные кашпо или размещайте горшки на высоких полках.
  • Цитрусовые отпугиватели: положите рядом с горшком корочки лимона или апельсина, либо капните немного цитрусового масла.
  • Отпугивающий спрей: специальные составы помогут отучить кошку грызть растения.
  • Зелёная альтернатива: купите траву в зоомагазине или прорастите овёс самостоятельно.
  • Игрушки и развлечения: кошка не станет скучать, если у неё будут лабиринты, тоннели или интерактивные игрушки.

Итог

Безопасность вашего питомца в ваших руках. Изучите растения в доме, устраните потенциальные угрозы и предоставьте кошке альтернативы для игр и жевания. Это поможет сохранить здоровье вашего любимца.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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