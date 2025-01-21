Глисты у кошек: 7 тревожных признаков, которые нельзя игнорировать

Кошки, несмотря на свою чистоплотность, легко могут подхватить гельминтов. Эти паразиты наносят значительный ущерб здоровью питомца, поэтому важно вовремя распознать симптомы и обратиться к ветеринару для лечения. Независимо от того, выходит ли ваша кошка на улицу или проводит время только дома, она может стать жертвой различных видов глистов.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Британская кошка

Гельминты передаются через инфицированных грызунов, птиц, яйца паразитов, которые кошка может случайно проглотить, или даже через укусы комаров. Если проблема вовремя замечена, избавление от паразитов с помощью антигельминтных препаратов не составит труда.

Признаки глистов у кошек

Гельминтоз может проявляться по-разному. К основным признакам относятся:

Шерсть: если блестящая и мягкая шерсть вдруг становится тусклой и ломкой, это может сигнализировать о паразитарной инфекции.

если блестящая и мягкая шерсть вдруг становится тусклой и ломкой, это может сигнализировать о паразитарной инфекции. Десны: бледные или белесые десны указывают на анемию, которую провоцируют кровососущие гельминты.

бледные или белесые десны указывают на анемию, которую провоцируют кровососущие гельминты. Пищеварение: постоянная рвота, диарея или кал со слизью и кровью — явные симптомы паразитов.

постоянная рвота, диарея или кал со слизью и кровью — явные симптомы паразитов. Аппетит: снижение аппетита или, наоборот, его усиление на фоне потери веса сигнализируют о гельминтозе.

снижение аппетита или, наоборот, его усиление на фоне потери веса сигнализируют о гельминтозе. Поведение: изменения настроения, агрессия или апатия также могут быть вызваны паразитами.

Иногда яйца гельминтов можно увидеть на шерсти, в лотке или в местах отдыха кошки. Если вы заметили подобное, немедленно обратитесь к ветеринару.

Почему важен визит к врачу

Глисты могут быть не видны невооруженным глазом, а тип паразита важно установить для назначения правильного лечения. Кроме того, ветеринар подберет препараты, которые помогут восстановить здоровье питомца после дегельминтизации.

Как защитить кошку от глистов

Регулярная дегельминтизация: давать препараты от глистов следует каждые 3-4 месяца.

давать препараты от глистов следует каждые 3-4 месяца. Защита от блох: используйте капли, спреи или ошейники.

используйте капли, спреи или ошейники. Контроль рациона: не кормите кошку травой, собранной с улицы.

не кормите кошку травой, собранной с улицы. Гигиена: обрабатывайте лежанки, домики и игрушки.

Соблюдение этих правил поможет минимизировать риск заражения.

Вывод

Гельминты — серьезная угроза для здоровья кошек, но своевременное выявление и профилактика позволяют успешно справляться с проблемой. Заботьтесь о своем питомце и не забывайте консультироваться с ветеринаром для сохранения его здоровья.

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς - "паразитный червь", "глист") — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.

