Глисты у кошек: 7 тревожных признаков, которые нельзя игнорировать

Кошки, несмотря на свою чистоплотность, легко могут подхватить гельминтов. Эти паразиты наносят значительный ущерб здоровью питомца, поэтому важно вовремя распознать симптомы и обратиться к ветеринару для лечения. Независимо от того, выходит ли ваша кошка на улицу или проводит время только дома, она может стать жертвой различных видов глистов.
Гельминты передаются через инфицированных грызунов, птиц, яйца паразитов, которые кошка может случайно проглотить, или даже через укусы комаров. Если проблема вовремя замечена, избавление от паразитов с помощью антигельминтных препаратов не составит труда.
Гельминтоз может проявляться по-разному. К основным признакам относятся:
Иногда яйца гельминтов можно увидеть на шерсти, в лотке или в местах отдыха кошки. Если вы заметили подобное, немедленно обратитесь к ветеринару.
Глисты могут быть не видны невооруженным глазом, а тип паразита важно установить для назначения правильного лечения. Кроме того, ветеринар подберет препараты, которые помогут восстановить здоровье питомца после дегельминтизации.
Соблюдение этих правил поможет минимизировать риск заражения.
Гельминты — серьезная угроза для здоровья кошек, но своевременное выявление и профилактика позволяют успешно справляться с проблемой. Заботьтесь о своем питомце и не забывайте консультироваться с ветеринаром для сохранения его здоровья.
Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς - "паразитный червь", "глист") — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
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