Купание кошки: почему нельзя мыть питомца человеческим шампунем

Кошки славятся своей чистоплотностью, однако бывают случаи, когда их собственной заботы о шерсти недостаточно. Мытьё с использованием подходящего шампуня не только помогает поддерживать чистоту, но и обеспечивает здоровье кожи и шерсти питомца.

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Когда купание необходимо

Несмотря на природную аккуратность кошек, есть несколько ситуаций, когда без ванны не обойтись:

Смыв загрязнений: уличные кошки часто пачкаются пылью, грязью или мусором, который сложно убрать обычным вылизыванием.

уличные кошки часто пачкаются пылью, грязью или мусором, который сложно убрать обычным вылизыванием. Борьба с паразитами: шампуни от блох и клещей — эффективный способ избавления от нежелательных "гостей".

шампуни от блох и клещей — эффективный способ избавления от нежелательных "гостей". Устранение запаха: иногда кошки начинают неприятно пахнуть, особенно если испачкались или долго не ухаживали за собой.

иногда кошки начинают неприятно пахнуть, особенно если испачкались или долго не ухаживали за собой. Лечение кожи: ветеринарные шампуни помогают справляться с дерматитами, инфекциями и снимают зуд.

ветеринарные шампуни помогают справляться с дерматитами, инфекциями и снимают зуд. Уход за шерстью: регулярное мытьё делает шерсть питомца блестящей и здоровой.

Если кошка не привыкла к купанию, стоит приучать её постепенно, используя лакомства и спокойный подход.

Как часто купать кошку

Частота купаний зависит от породы, состояния здоровья и образа жизни:

Короткошерстные: 1-2 раза в месяц.

1-2 раза в месяц. Длинношерстные: 2-4 раза в месяц.

2-4 раза в месяц. Уличные кошки: еженедельно, особенно если спят в одной кровати с хозяином.

еженедельно, особенно если спят в одной кровати с хозяином. Сфинксы: ежедневно или через день — эти кошки любят воду.

ежедневно или через день — эти кошки любят воду. Кожные заболевания: согласно указаниям ветеринара.

Как мыть кошку правильно

Чтобы процесс прошёл гладко:

Подготовьте всё необходимое: шампунь, полотенце, щётку и нескользящий коврик.

шампунь, полотенце, щётку и нескользящий коврик. Намочите шерсть тёплой водой.

Нанесите шампунь, избегая области глаз и ушей.

Тщательно смойте пену, следя, чтобы не осталось остатков.

Высушите кошку полотенцем или феном, если она не боится звука.

После купания не оставляйте питомца на сквозняке или под кондиционером.

Выбор шампуня для кошек

При покупке шампуня важно учитывать тип шерсти и состояние кожи. Рекомендуется выбирать средства с натуральными увлажняющими компонентами и без сульфатов или парабенов. Гипоаллергенные шампуни подойдут кошкам с чувствительной кожей, а лечебные — помогут в борьбе с дерматитами и инфекциями.

Антипаразитарные и антибактериальные шампуни

Шампуни с антипаразитарными и антибактериальными компонентами помогут при заражении блохами, клещами или грибковыми инфекциями. В их составе часто встречаются пиретрины, фипронил и натуральные эфирные масла. Перед использованием таких средств всегда консультируйтесь с ветеринаром.

Чем нельзя мыть кошку

Шампуни для людей и собак не подходят, так как они имеют другой pH и могут вызывать сухость и раздражение. Если вы случайно использовали неподходящее средство, тщательно промойте шерсть водой и обратитесь к ветеринару при признаках дискомфорта.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

