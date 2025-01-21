Купание кошки: почему нельзя мыть питомца человеческим шампунем

Кошки славятся своей чистоплотностью, однако бывают случаи, когда их собственной заботы о шерсти недостаточно. Мытьё с использованием подходящего шампуня не только помогает поддерживать чистоту, но и обеспечивает здоровье кожи и шерсти питомца.
Несмотря на природную аккуратность кошек, есть несколько ситуаций, когда без ванны не обойтись:
Если кошка не привыкла к купанию, стоит приучать её постепенно, используя лакомства и спокойный подход.
Частота купаний зависит от породы, состояния здоровья и образа жизни:
Чтобы процесс прошёл гладко:
При покупке шампуня важно учитывать тип шерсти и состояние кожи. Рекомендуется выбирать средства с натуральными увлажняющими компонентами и без сульфатов или парабенов. Гипоаллергенные шампуни подойдут кошкам с чувствительной кожей, а лечебные — помогут в борьбе с дерматитами и инфекциями.
Шампуни с антипаразитарными и антибактериальными компонентами помогут при заражении блохами, клещами или грибковыми инфекциями. В их составе часто встречаются пиретрины, фипронил и натуральные эфирные масла. Перед использованием таких средств всегда консультируйтесь с ветеринаром.
Шампуни для людей и собак не подходят, так как они имеют другой pH и могут вызывать сухость и раздражение. Если вы случайно использовали неподходящее средство, тщательно промойте шерсть водой и обратитесь к ветеринару при признаках дискомфорта.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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