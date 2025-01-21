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Купание кошки: почему нельзя мыть питомца человеческим шампунем

Зоосфера

Кошки славятся своей чистоплотностью, однако бывают случаи, когда их собственной заботы о шерсти недостаточно. Мытьё с использованием подходящего шампуня не только помогает поддерживать чистоту, но и обеспечивает здоровье кожи и шерсти питомца.

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Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Когда купание необходимо

Несмотря на природную аккуратность кошек, есть несколько ситуаций, когда без ванны не обойтись:

  • Смыв загрязнений: уличные кошки часто пачкаются пылью, грязью или мусором, который сложно убрать обычным вылизыванием.
  • Борьба с паразитами: шампуни от блох и клещей — эффективный способ избавления от нежелательных "гостей".
  • Устранение запаха: иногда кошки начинают неприятно пахнуть, особенно если испачкались или долго не ухаживали за собой.
  • Лечение кожи: ветеринарные шампуни помогают справляться с дерматитами, инфекциями и снимают зуд.
  • Уход за шерстью: регулярное мытьё делает шерсть питомца блестящей и здоровой.

Если кошка не привыкла к купанию, стоит приучать её постепенно, используя лакомства и спокойный подход.

Как часто купать кошку

Частота купаний зависит от породы, состояния здоровья и образа жизни:

  • Короткошерстные: 1-2 раза в месяц.
  • Длинношерстные: 2-4 раза в месяц.
  • Уличные кошки: еженедельно, особенно если спят в одной кровати с хозяином.
  • Сфинксы: ежедневно или через день — эти кошки любят воду.
  • Кожные заболевания: согласно указаниям ветеринара.

Как мыть кошку правильно

Чтобы процесс прошёл гладко:

  • Подготовьте всё необходимое: шампунь, полотенце, щётку и нескользящий коврик.
  • Намочите шерсть тёплой водой.
  • Нанесите шампунь, избегая области глаз и ушей.
  • Тщательно смойте пену, следя, чтобы не осталось остатков.
  • Высушите кошку полотенцем или феном, если она не боится звука.
  • После купания не оставляйте питомца на сквозняке или под кондиционером.

Выбор шампуня для кошек

При покупке шампуня важно учитывать тип шерсти и состояние кожи. Рекомендуется выбирать средства с натуральными увлажняющими компонентами и без сульфатов или парабенов. Гипоаллергенные шампуни подойдут кошкам с чувствительной кожей, а лечебные — помогут в борьбе с дерматитами и инфекциями.

Антипаразитарные и антибактериальные шампуни

Шампуни с антипаразитарными и антибактериальными компонентами помогут при заражении блохами, клещами или грибковыми инфекциями. В их составе часто встречаются пиретрины, фипронил и натуральные эфирные масла. Перед использованием таких средств всегда консультируйтесь с ветеринаром.

Чем нельзя мыть кошку

Шампуни для людей и собак не подходят, так как они имеют другой pH и могут вызывать сухость и раздражение. Если вы случайно использовали неподходящее средство, тщательно промойте шерсть водой и обратитесь к ветеринару при признаках дискомфорта.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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