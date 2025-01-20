Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астероид Бенну направляется к Земле: мощность удара сопоставима с 22 атомными бомбами, заявляет NASA
Мясо, овощи и молоко: что не стоит класть в морозилку
Неправильные соседи для малины: какие растения угрожают вашему урожаю?
Готовые завтраки: как сделать их лучше с помощью простых добавок
Стоит ли верить отзывам об отелях — эксперты и туристы делятся мнениями
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Зимние застолья: как избежать обострения хронических болезней
Путь Наполеона — Макрон призвал французов мобилизироваться в армию из-за победы РФ

Уход за щенком: практическое руководство по гигиене и грумингу

2:46
Зоосфера

Щенки требуют особого внимания и заботы, особенно на ранних этапах жизни. Правильный уход за глазами, ушами, когтями и шерстью помогает сохранить их здоровье и комфорт, а приучение к этим процедурам с раннего возраста снижает стресс для питомца и его владельца.

Собака
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Уход за ушами: важные рекомендации

Чистота ушей — залог здоровья. Еженедельно осматривайте их на наличие покраснений, зуда или неприятного запаха, которые могут сигнализировать о заболевании. Используйте специальный раствор, закапав его в слуховой канал, мягко массируйте основание уха и удалите остатки ватным диском.

Забота о глазах

Регулярно протирайте глаза влажной салфеткой или марлей, смоченной в безопасном лосьоне. Это предотвращает накопление пыли и выделений.

Как правильно стричь когти

Когти щенка требуют регулярного подрезания, если они не стачиваются естественным образом. Используйте когтерез под углом 45 градусов, избегая повреждения чувствительной части. В случае сомнений попросите ветеринара показать правильную технику.

Основы ухода за шерстью

У каждой породы свои особенности ухода за шерстью. Длинношерстным собакам требуется более частое расчесывание и купание, чем короткошерстным. Регулярные процедуры поддерживают здоровье кожи и предотвращают спутывание шерсти.

Купание щенка: пошаговая инструкция

  • Подготовка: дайте щенку привыкнуть к ванне без воды.
  • Температура: используйте воду комнатной температуры.
  • Шампунь: нанесите средство, избегая попадания в глаза и уши.
  • Полоскание: тщательно смойте шампунь.
  • Похвала: успокаивайте питомца во время процедуры.

Сушка после купания

Высушите щенка полотенцем, а для длинной или кудрявой шерсти применяйте фен, одновременно расчесывая. В теплую погоду можно использовать прогулку для естественной сушки.

Роль питания в состоянии шерсти

Здоровье шерсти напрямую зависит от рациона. Блестящая и мягкая шерсть указывает на достаток омега-3 и омега-6 жирных кислот. Нехватка этих элементов приводит к тусклости и ломкости шерсти. Выбор корма, учитывающего потребности щенка, особенно важен.

Итог

Регулярный уход за щенком — это залог его здоровья, комфорта и доверительных отношений с хозяином. Начните приучать питомца к гигиеническим процедурам с раннего возраста, чтобы превратить их в рутину, лишенную стресса.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото
Экономика и бизнес
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото Аудио 
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Мясо, овощи и молоко: что не стоит класть в морозилку
Неправильные соседи для малины: какие растения угрожают вашему урожаю?
Готовые завтраки: как сделать их лучше с помощью простых добавок
Уход за щенком: практическое руководство по гигиене и грумингу
Стоит ли верить отзывам об отелях — эксперты и туристы делятся мнениями
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Зимние застолья: как избежать обострения хронических болезней
Путь Наполеона — Макрон призвал французов мобилизироваться в армию из-за победы РФ
Простой способ улучшить состояние кожи с помощью правильного потребления воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.