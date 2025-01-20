Почему кошки так любят занимать ваше место?

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, как кошки воспринимают наше кресло или стул? Для них это настоящий источник ароматов, словно облако, в которое так приятно погружаться. У кошек превосходное обоняние, и они с удовольствием вдыхают любимые запахи.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Иногда питомцы любят лежать головой в только что снятых человеком ботинках, и это для него настоящее блаженство. Так почему кошки так себя ведут?

— Они привлекают внимание.

Кошки любят наше внимание и знают множество способов его добиться. Занять место хозяина — это лишь одна из их уловок.

— Тепло.

Вот почему кошки любят прыгать к вам на кровать, как только вы встаете.

— Привязанность.

Они выражают свою привязанность к вам. Когда вам не хочется вставать со своего места, кошки любят сесть рядом или прижаться к вам. Такой социальный опыт часто включает в себя нежные поглаживания и мурлыканье.

— Удобство.

Кошки чувствуют, что вам хорошо на вашем месте, вы спокойны, пульс замедляется — просто наслаждаетесь своим самочувствием. Как только вы встаете, кошка быстро занимает это место, чтобы ей было так же удобно.

— Территория.

Кошки — территориальные животные, поэтому им необходимо постоянно заявлять о своих правах на территорию.

— Иерархия.

Кот уже не ребенок и хочет заявить вам свои права. Так что, если вы попытаетесь стащить его с насиженного места, он вдруг становится тяжёлым. Может даже угрожающее рычать, всем своим видом говоря, что категорически против этого.

— Подражание вам.

Даже сидя на своём месте, кошки могут подражать вашей мимике и поведению. Когда вы читаете, они словно "читают" вместе с вами. Когда вы смотрите телевизор, они смотрят его вместе с вами. А когда вы что-то делаете, они могут даже помочь.

Когда кошка занимает ваше место или садится прямо над вами, она хочет ощутить тот комфорт и безопасность, которые ассоциирует с вами. Так что не расстраивайтесь, а воспринимайте это как знак игры и ласки.

Предложите им другое приятное место — боковой стул, сиденье на когтеточке. Или уступите им свое место на время — они просто хотят быть рядом с вами.