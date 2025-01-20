Почему кошки так любят занимать ваше место?

Вы когда-нибудь задумывались, как кошки воспринимают наше кресло или стул? Для них это настоящий источник ароматов, словно облако, в которое так приятно погружаться. У кошек превосходное обоняние, и они с удовольствием вдыхают любимые запахи.
Иногда питомцы любят лежать головой в только что снятых человеком ботинках, и это для него настоящее блаженство. Так почему кошки так себя ведут?
— Они привлекают внимание.
Кошки любят наше внимание и знают множество способов его добиться. Занять место хозяина — это лишь одна из их уловок.
— Тепло.
Вот почему кошки любят прыгать к вам на кровать, как только вы встаете.
— Привязанность.
Они выражают свою привязанность к вам. Когда вам не хочется вставать со своего места, кошки любят сесть рядом или прижаться к вам. Такой социальный опыт часто включает в себя нежные поглаживания и мурлыканье.
— Удобство.
Кошки чувствуют, что вам хорошо на вашем месте, вы спокойны, пульс замедляется — просто наслаждаетесь своим самочувствием. Как только вы встаете, кошка быстро занимает это место, чтобы ей было так же удобно.
— Территория.
Кошки — территориальные животные, поэтому им необходимо постоянно заявлять о своих правах на территорию.
— Иерархия.
Кот уже не ребенок и хочет заявить вам свои права. Так что, если вы попытаетесь стащить его с насиженного места, он вдруг становится тяжёлым. Может даже угрожающее рычать, всем своим видом говоря, что категорически против этого.
— Подражание вам.
Даже сидя на своём месте, кошки могут подражать вашей мимике и поведению. Когда вы читаете, они словно "читают" вместе с вами. Когда вы смотрите телевизор, они смотрят его вместе с вами. А когда вы что-то делаете, они могут даже помочь.
Когда кошка занимает ваше место или садится прямо над вами, она хочет ощутить тот комфорт и безопасность, которые ассоциирует с вами. Так что не расстраивайтесь, а воспринимайте это как знак игры и ласки.
Предложите им другое приятное место — боковой стул, сиденье на когтеточке. Или уступите им свое место на время — они просто хотят быть рядом с вами.
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