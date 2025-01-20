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Деревня в штате Нью-Йорк названа одной из лосиных столиц Америки

Зоосфера

Лоси — крупнейшие наземные млекопитающие в штате Нью-Йорк, и они остаются активными круглый год. По оценкам Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка, в Адирондаке обитает около 600-700 лосей, хотя иногда они могут перемещаться на юг в другие районы, такие как долина Гудзона и даже Лонг-Айленд.

Лось переходит автотрассу в Аляске
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось переходит автотрассу в Аляске

Эксперты по дикой природе утверждают, что лоси проводят зиму, добывая пищу и перемещаясь по своим территориям, особенно активны они на рассвете и закате. Однако увидеть одного из этих величественных животных вблизи — настоящая редкость, поскольку они предпочитают держаться обособленно.

Хотя в штате не ведутся регулярные официальные подсчеты особей, так как отслеживание этих животных может быть сложным, этот район штата Нью-Йорк был признан одним из самых подходящих мест в стране для наблюдения за ними.

Лейк-Плэсид — столица лосей

Недавно The Travel назвал Лейк-Плэсид лучшим из небольших городов в США для изучения лосей. Это популярное туристическое направление расположено в горах Адирондак в штате Нью-Йорк, где лоси встречаются чаще всего.

Лоси обычно селятся рядом с водоёмами, поэтому Лейк-Плэсид или Саранак-Лейк — идеальные места для их наблюдения. По словам биологов, эти животные питаются листьями, ветками и почками как лиственных, так и хвойных деревьев и кустарников. Кроме того, как отмечает Департамент охраны окружающей среды, лоси проявляют исключительную заботу о своих детенышах.

Иногда лоси могут отправляться в длительные прогулки, и их пути могут пересекаться с дорогами людей, учитывая, насколько люди вторглись в их естественную среду обитания.

Уточнения

Ло́си — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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