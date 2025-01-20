Сокровище Греции. Малоизвестная порода-спутница афинских аристократов

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мария Зозонаки, на сайте patris. gr, делится своим опытом жизни за границей с собакой породы кокони, которую они подобрали на улице в Ираклионе. Она считает, что этот питомец — настоящее сокровище Греции.

Фото: commons.wikimedia.org by Дидикриминал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кокони

"Признаюсь, до встречи с Джими я не знала о существовании этой породы. Но, стремясь создать гармоничные отношения с ним, мы начали искать информацию об этой породе. Удивительно, но описания, которые мы нашли, полностью соответствовали как его внешнему виду, так и характеру и поведению", — рассказывает владелица собаки.

Теперь Джими стал неотъемлемой частью их семьи, путешествует с ними по разным странам. И куда бы они ни приходили, люди всегда отзываются о его внешности с восхищением, а когда узнают, что Джими — представитель древнегреческой породы, даже просят продать им такого же питомца.

В интернете можно найти много информации об этой древней породе, выведенной в Греции. Доказательства этого можно найти на древнегреческих вазах, статуях, статуэтках и монетах. Упоминания об этих собаках в текстах подтверждают их тесную связь с греческими семьями, которая продолжается и по сей день.

Их также называли "парестиями", так как они сидели у ног женщин, пока те готовили еду на огне. Афинские аристократы брали их с собой на древний рынок как для общения, так и для защиты. Существует множество изображений кокони, играющих с детьми, что подчеркивает доверие, с которым к ним относились древние греки.

Кроме того, их использовали для охраны дома и семьи, особенно когда хозяин отсутствовал, для защиты других животных, которые могли у них быть, а иногда и для охоты на мелкую дичь.

Эти собаки очень умны, легко обучаются и адаптируются, отличаются добротой. Они любят глубоко и безоговорочно и могут стать отличными собаками-терапевтами. Удивительно, что на территории Греции существует порода собак, которая выжила на протяжении тысячелетий и развила в себе все эти ценные качества.

"Если позволите мне провести параллель, то она напоминает мне обо всех тех сокровищах, которыми обладает эллинизм как носитель философии и образа жизни", — пишет автор поста.

По словам Марии, эти сокровища можно найти даже в самой маленькой греческой деревне. Жизнь людей ежедневного тяжёлого труда одарила их величием души, благородством и мудростью, которые трудно найти даже у выпускников элитных зарубежных университетов.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



