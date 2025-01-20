В Казахстане официально признали новую породу собаки

В Казахстане официально признали новую национальную породу собак под названием "Казахская тазы". Регистрацию провела Ассоциация "Қансонар", занимающаяся сохранением и развитием местных пород с 2013 года.
Исследование показало, что у этой породы есть уникальная особенность нервной системы — собаки демонстрируют высокую устойчивость высшей нервной деятельности, что отличает их от других пород. Они также показывают отличные результаты в беговых соревнованиях за механическим зайцем.
Кроме того, казахская тазы выделяется своей выносливостью и способностью приспосабливаться к различным климатическим условиям, будь то холодные зимы или жаркое лето. Породные качества оцениваются высоко: самцы могут набрать до 120 баллов, а самки — не менее 100.
Начало 2023 года ознаменовалось подписанием президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым закона о государственной охране пород тазы и тобет. Также Международная кинологическая федерация признала эту породу официальной.
Тазы́ или среднеазиатская борзая, или казахская борзая, или туркменская борзая, или турецкая борзая — порода охотничьих собак, восточная борзая.
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