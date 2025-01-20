Как продлить жизнь собаке? Правила, которые должен знать каждый хозяин

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как продлить жизнь собаке

У разных пород разная продолжительность жизни. Считается, что представители крупных пород живут меньше, а мелкие породы живут дольше.

Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенки таксы

Средняя продолжительность жизни собаки составляет 10-13 лет, но в каждом конкретном случае она зависит от многих факторов — таких как порода, рацион, пол, наследственность, физическая активность и условия проживания.

Чтобы питомец прожил долгую и счастливую жизнь, важны любящие хозяева, сбалансированное питание, достаточная физическая активность и много времени на свежем воздухе.

Исследования показывают, что социальная поддержка собак оказывает самое значительное влияние на их здоровье. Поэтому для собаки важно проводить много времени вместе.

Покупайте для своего питомца различные лакомства и интеллектуальные игры. Старайтесь проводить больше времени на улице и познакомьте собаку с другими животными.

Кормите своего питомца цельными, необработанными продуктами без искусственных ингредиентов, консервантов и химикатов. Выбирайте только премиальную еду. Не забывайте добавлять в рацион вашего питомца овощи и фрукты, подходящие для собак.

Внимательно следите за здоровьем животного, посещайте ветеринара в профилактических целях. Это помогает максимально продлить жизнь животного.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



