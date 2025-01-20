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Как подготовить ребенка к появлению щенка в доме? Советы родителям

1:16
Зоосфера

Стоит ли заводить щенка с маленьким ребенком

Важно понимать, что иметь щенка в доме с маленьким ребенком — это всегда риск. Щенки зачастую начинают все грызть. Поэтому животное может случайно поранить маленького ребенка.

Собака
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Кроме того, щенки, как правило, прыгают вверх и вниз чаще, чем взрослые собаки, и могут случайно опрокинуть маленького ребенка. Поэтому важно внимательно следить за всеми взаимодействиями между детьми и щенком. Это необходимо для минимизации вероятности получения травмы.

Как подготовить ребенка к появлению щенка в доме

Перед тем, как в доме появится щенок, желательно подготовить к этому ребенка. Читайте вместе с детьми литературу о содержании собак и уходе за ними, а также о поведенческих особенностях щенка.

Вы также можете посмотреть обучающие видео по уходу. Объясните ребенку, что щенок еще маленький и ему нужно проявлять заботу и внимание. Поговорите о том, как важно бережно относиться к своему новому члену семьи и не обижать его.

Выберите место, которое будет легко содержать в чистоте и в котором будет место для вашего щенка, даже когда он станет старше.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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