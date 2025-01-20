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Собаки болеют не хуже людей: как понять, что у питомца болит горло

3:40
Зоосфера » Собаки

Боль в горле у собак — не редкость, и она может появиться по разным причинам: от простуды до травм или инфекций. Сложность в диагностике заключается в том, что питомец не может напрямую сообщить о своем недомогании, а признаки часто перекрывают другие заболевания. Важно вовремя заметить симптомы и понять, как помочь своему другу. Разберемся, как распознать боль в горле у собаки и что делать.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Причины боли в горле у собак

Вирусные и бактериальные инфекции

Простуда или ОРВИ — наиболее распространенные причины воспаления горла у собак. Заразиться можно воздушно-капельным путем, а инфекция может привести к более серьезным заболеваниям, таким как бронхит или пневмония.

Переохлаждение

Долгое нахождение на холоде или в сквозняке, употребление холодной пищи и воды также могут вызвать воспаление горла.

Травмы

Повреждения слизистой оболочки, например, при проглатывании острого предмета или жесткой пищи, могут стать причиной болей. Травмы могут возникать и в процессе медицинских процедур, таких как бронхоскопия.

Рвота

Частая рвота может привести к травматизации гортани, что тоже вызывает воспаление.

Как понять, что у собаки болит горло

Заметить боль у питомца можно по нескольким признакам:

  • Покраснение и отек: осмотр горла может показать покраснение и припухлость слизистой, а также увеличение лимфоузлов под челюстью.
  • Кашель: сухой, лающий кашель — часто встречающийся симптом воспаления глотки.
  • Необычная поза: собака может вытягивать шею, чтобы облегчить боль.
  • Снижение аппетита: животное отказывается от пищи, особенно от сухого корма.
  • Вялость и отсутствие активности: питомец становится более усталым, избегает игр и прогулок.
  • Простудные симптомы: чихание, насморк, повышение температуры.

Когда обращаться к ветеринару

Если вы заметили эти симптомы, не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше начнется лечение, тем быстрее собака почувствует себя лучше. Особенно важно обратиться к врачу, если симптомы появились у щенка или молодого животного, так как их иммунитет еще не так устойчив.

Диагностика

Для диагностики ветеринар осмотрит горло собаки, может назначить анализы крови или рентген. Иногда для полного осмотра используется седация, если животное не дает провести исследование.

Лечение боли в горле у собак

В зависимости от диагноза, врач может назначить:

  • Обезболивающие средства
  • Антисептические препараты
  • Ингаляции и теплые компрессы
  • Противовирусные и противокашлевые лекарства

В редких случаях — хирургическое вмешательство при хроническом тонзиллите.

Что делать дома

Помимо врачебного лечения, можно следовать нескольким рекомендациям:

  1. Обеспечьте питомцу обильное питье теплой воды.
  2. Перейдите на мягкий или влажный корм, чтобы не травмировать горло.
  3. Можно давать отвары лечебных трав (после консультации с врачом).
  4. Сократите прогулки на холоде.

Профилактика

Чтобы снизить риск заболеваний, следуйте простым рекомендациям:

  1. Убедитесь, что собака находится в теплом помещении без сквозняков.
  2. Подавайте только еду и воду комнатной температуры.
  3. Следите за рационом, чтобы он был сбалансированным.
  4. Регулярно делайте прививки и избегайте контактов с больными животными.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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