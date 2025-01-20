Собаки болеют не хуже людей: как понять, что у питомца болит горло

Боль в горле у собак — не редкость, и она может появиться по разным причинам: от простуды до травм или инфекций. Сложность в диагностике заключается в том, что питомец не может напрямую сообщить о своем недомогании, а признаки часто перекрывают другие заболевания. Важно вовремя заметить симптомы и понять, как помочь своему другу. Разберемся, как распознать боль в горле у собаки и что делать.
Простуда или ОРВИ — наиболее распространенные причины воспаления горла у собак. Заразиться можно воздушно-капельным путем, а инфекция может привести к более серьезным заболеваниям, таким как бронхит или пневмония.
Долгое нахождение на холоде или в сквозняке, употребление холодной пищи и воды также могут вызвать воспаление горла.
Повреждения слизистой оболочки, например, при проглатывании острого предмета или жесткой пищи, могут стать причиной болей. Травмы могут возникать и в процессе медицинских процедур, таких как бронхоскопия.
Частая рвота может привести к травматизации гортани, что тоже вызывает воспаление.
Заметить боль у питомца можно по нескольким признакам:
Если вы заметили эти симптомы, не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше начнется лечение, тем быстрее собака почувствует себя лучше. Особенно важно обратиться к врачу, если симптомы появились у щенка или молодого животного, так как их иммунитет еще не так устойчив.
Для диагностики ветеринар осмотрит горло собаки, может назначить анализы крови или рентген. Иногда для полного осмотра используется седация, если животное не дает провести исследование.
В зависимости от диагноза, врач может назначить:
В редких случаях — хирургическое вмешательство при хроническом тонзиллите.
Помимо врачебного лечения, можно следовать нескольким рекомендациям:
Чтобы снизить риск заболеваний, следуйте простым рекомендациям:
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