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Как помочь питомцу при переломе: простые шаги, которые спасут жизнь

2:49
Зоосфера

Переломы у домашних животных — серьёзная проблема, которая требует немедленного вмешательства. Они не только болезненны, но и могут стать причиной долгого восстановления. Важно сразу реагировать на любые подозрения на травму, чтобы помочь питомцу избежать серьёзных осложнений.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Как возникают переломы у животных

Причины могут быть самые разные. Кошки и собаки могут получить травму при падении с высоты, в результате ДТП или в игре, которая выходит из-под контроля. Особенности переломов зависят от животного: кошки чаще ломают лапы или челюсть, а у собак повреждаются лапы и позвоночник. Проблемы могут возникнуть даже с хвостами. Важно помнить, что переломы могут быть как открытыми, так и закрытыми, и каждый из этих типов требует своего подхода в лечении.

Симптомы переломов

При травме питомец может вести себя беспокойно. Например, он будет избегать опоры на поврежденную лапу, может появиться отёк или болезненные реакции при касании. При переломах хвоста или таза животное часто испытывает трудности с движением или даже с обычными физиологическими процессами, такими как мочеиспускание. В случае перелома позвоночника животное может вовсе прекратить двигаться, отказываться от еды и испытывать проблемы с дыханием.

Первая помощь

Если вы подозреваете, что у питомца перелом, главное — не паниковать. Обеспечьте ему покой, обездвижьте травмированную конечность, чтобы избежать ухудшения ситуации, и немедленно обратитесь к ветеринару. Помните, что не стоит пытаться самостоятельно вправить сломанную кость или давать обезболивающее — это может затруднить диагностику.

Как лечат переломы

Лечение переломов может быть консервативным или хирургическим. В первом случае применяют гипсовые повязки, которые помогают зафиксировать травмированные участки, а также обезболивающие средства. В случае сложных переломов, таких как оскольчатые или переломы челюсти, необходимо хирургическое вмешательство — операция по остеосинтезу, при которой кости соединяются пластинами или внешними фиксирующими средствами.

Восстановление питомца после травмы зависит от его возраста: молодые животные заживают быстрее — за 3-5 недель, а пожилые — 4-8 недель.

Важность ранней диагностики

Чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем легче и быстрее пройдет процесс лечения. Ветеринар проведет необходимые обследования, такие как рентген, чтобы точно определить характер травмы. Все это поможет назначить правильное лечение и избежать осложнений.

Уточнения

Перело́м ко́сти — полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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