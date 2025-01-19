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Дрессировка не ограничивается только командами: секреты, которые раскроет ваша собака

3:03
Зоосфера » Собаки

У каждой собаки, независимо от ее размера, есть потребность в активности. Особенно если по каким-то причинам вы не можете уделить питомцу достаточно времени на прогулках, важно найти способы развлекать его дома. В этой статье расскажем, как правильно играть с собакой в квартире, чтобы она оставалась довольной и развивалась.

Собака породы Бультерьер
Фото: https://www.freepik.com
Собака породы Бультерьер

Почему важна дрессировка щенка

Многие считают, что дрессировка собак ограничивается обучением командам. Но на самом деле это процесс, который приносит питомцу не только навыки, но и улучшает его жизнь.

Дрессировка помогает:

  • Расходовать лишнюю энергию, поддерживать физическую форму
  • Реагировать на различные внешние раздражители, такие как звуки и другие животные
  • Улучшать взаимодействие с хозяином
  • Социализировать собаку, позволяя брать ее в поездки и спокойно гулять в общественных местах

Сегодня кинологи используют термин "игровая дрессировка". Это метод, который позволяет собаке развивать навыки и в то же время проводить время с владельцем, активно взаимодействуя с ним. Игровая дрессировка замещает привычные способы поощрения едой, удовлетворяя потребности собаки в физической активности и умственном развитии.

Популярные игры для собак в домашних условиях

Когда вы находитесь в квартире, может быть сложно организовать полноценные игры. Пространство ограничено, и не всегда есть возможность использовать привычные игрушки. Однако, если вы не предложите питомцу активность, он найдет себе занятие сам — и оно может быть разрушительным.

Вот несколько игр, которые помогут собаке потратить энергию и научиться чему-то новому:

  • Остров сокровищ — прячьте предмет, и пусть собака его находит. Это развивает навык поиска и слежки, а также улучшает послушание.
  • Прятки — вы прячетесь, а собака находит вас. Игра тренирует следовые навыки.
  • Перетягивание каната — развивает хватку и умение подчиняться.
  • Угадайка — игра с предметами, развивает внимание и нюх.
  • Игра в слова — обучает собаку различать предметы по названиям.
  • Интеллектуальное шоу — различные игрушки и устройства для тренировки мозга.

Важные правила игр с собакой

Игры должны быть безопасными и не травмировать ни вас, ни питомца. Вот основные рекомендации:

  • Игры начинаются только по команде владельца;
  • Если собака становится слишком возбужденной, прекратите игру и успокойте ее;
  • Продолжительность игры зависит от возраста собаки. Щенкам достаточно 10-15 минут, взрослым животным — 20 минут и более;
  • Похвала и поощрение важны, как материально (лакомства), так и психологически (поглаживание).

Игры — это не только способ развлечь питомца, но и важный процесс дрессировки. Занимаясь с собакой, вы улучшаете ее поведение и укрепляете связь с ней.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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