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Как распознать рак у собаки на ранней стадии: не упустите важные признаки

3:15
Зоосфера » Собаки

Рак у собак — это не приговор, если болезнь выявлена на ранней стадии. Развитие опухолей в организме животного может быть вызвано различными факторами, включая генетическую предрасположенность, влияние окружающей среды и возраст. О своевременной диагностике и методах лечения этого тяжелого заболевания стоит знать каждому владельцу собаки.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Причины возникновения рака у собак

Рак чаще всего развивается у пожилых собак. Это связано с ослаблением иммунной системы, которая уже не может эффективно бороться с мутировавшими клетками. Тем не менее, предрасположенность к болезни может передаваться по наследству. Наибольший риск имеют такие породы, как боксеры, золотистые ретриверы и сенбернары.

Внешние факторы, способствующие раку

Канцерогены в окружающей среде — загрязнение воздуха и воды.
Ультрафиолетовое излучение — накопительный эффект.
Гормональные сбои — могут привести к раку половых органов и молочных желез.

Важность ранней диагностики

Чем раньше рак будет выявлен, тем выше шансы на выздоровление. На начальной стадии заболевание часто проходит незаметно, но владельцы должны обращать внимание на такие признаки:

  • Потеря аппетита
  • Уменьшение активности, апатия
  • Проблемы с шерстью: интенсивное выпадение
  • Нарушения в пищеварении и мочеиспускании

Разновидности рака у собак

Рак может поразить любой орган:

  • Рак кожи — уплотнения на коже, язвы
  • Рак желудка и кишечника — рвота, диарея, потеря веса
  • Рак легких — кашель, одышка, кровь в мокроте
  • Рак крови — слабость, увеличение лимфоузлов

Стадии заболевания

Онкологическое заболевание проходит через несколько стадий:

  • 1 стадия — опухоль не дает метастазов.
  • 2 стадия — активный рост опухоли, поражение близлежащих лимфатических узлов.
  • 3 стадия — метастазы начинают распространяться на другие органы.
  • 4 стадия — рак поразил несколько органов, лечение уже невозможно.

Как диагностировать рак

Для точного диагноза требуется комплексное обследование, которое включает:

  • Первичный осмотр ветеринаром
  • Анализы крови и мочи
  • УЗИ, рентген, МРТ
  • Биопсия для определения типа опухоли

Лечение рака у собак

В лечении рака часто используется комбинированный подход:

  • Хирургическое вмешательство — удаление опухоли.
  • Химиотерапия — для уничтожения оставшихся раковых клеток.
  • Облучение — помогает уменьшить опухоль перед операцией.

Прогноз и продолжительность жизни

Прогноз зависит от стадии заболевания. На ранних стадиях шансы на полное выздоровление высоки, но в более поздних стадиях рак, как правило, не излечим. В таких случаях врачи предлагают только поддерживающее лечение.

Профилактика

Снижение риска рака у питомца возможно благодаря:

  • Стерилизации
  • Профилактическим осмотрам
  • Правильному питанию и уходу
  • Обороне от канцерогенных веществ

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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