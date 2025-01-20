Чем кормить маленькую собаку, чтобы она жила дольше

Почему джек-рассел-терьеру требуется больше калорий на единицу массы, чем немецкому догу? Всё дело в физиологических особенностях. У мелких пород метаболизм значительно быстрее, поэтому им нужен более калорийный корм. Однако важно соблюдать баланс: избыточное питание ведёт к набору лишнего веса, а это одна из самых распространённых проблем у маленьких собак.
Кроме того, представители мелких пород часто подвержены заболеваниям ротовой полости. Поэтому правильный выбор рациона становится не только вопросом здоровья, но и профилактикой болезней.
Собаки весом от 4 до 10 кг имеют ряд физиологических особенностей, влияющих на их питание:
Эти факторы диктуют необходимость подбора рациона, богатого калориями, витаминами и питательными веществами.
Рацион мелких пород должен учитывать их склонность к перееданию и чувствительное пищеварение. Вот несколько правил:
Чтобы корм подходил вашему питомцу, он должен быть:
Для выбора оптимального питания учитывайте возраст, вес, активность и особенности здоровья собаки. Ветеринар поможет составить правильный рацион или порекомендовать гипоаллергенный корм.
Подбор правильного питания для мелких пород — ключ к их долголетию и активности. Если сомневаетесь, какой корм выбрать, проконсультируйтесь с ветеринаром.
Собачий корм — это питательный корм, разработанный с учётом физиологических потребностей собак.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.