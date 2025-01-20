Чем кормить маленькую собаку, чтобы она жила дольше

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Почему джек-рассел-терьеру требуется больше калорий на единицу массы, чем немецкому догу? Всё дело в физиологических особенностях. У мелких пород метаболизм значительно быстрее, поэтому им нужен более калорийный корм. Однако важно соблюдать баланс: избыточное питание ведёт к набору лишнего веса, а это одна из самых распространённых проблем у маленьких собак.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина кормит мопса маффином

Кроме того, представители мелких пород часто подвержены заболеваниям ротовой полости. Поэтому правильный выбор рациона становится не только вопросом здоровья, но и профилактикой болезней.

Особенности обмена веществ у собак мелких пород

Собаки весом от 4 до 10 кг имеют ряд физиологических особенностей, влияющих на их питание:

Высокая активность. Эти питомцы подвижны, тратят больше энергии.

Эти питомцы подвижны, тратят больше энергии. Быстрый метаболизм. Маленький организм быстрее усваивает пищу.

Маленький организм быстрее усваивает пищу. Повышенная теплопотеря. Из-за соотношения массы тела и его поверхности они быстрее теряют тепло.

Из-за соотношения массы тела и его поверхности они быстрее теряют тепло. Особенности пищеварительной системы. Короткий пищеварительный канал требует больше энергии для переваривания пищи.

Эти факторы диктуют необходимость подбора рациона, богатого калориями, витаминами и питательными веществами.

Как правильно кормить маленьких собак

Рацион мелких пород должен учитывать их склонность к перееданию и чувствительное пищеварение. Вот несколько правил:

Режим питания. Кормите питомца дважды в день без подкармливаний.

Кормите питомца дважды в день без подкармливаний. Избегайте еды со стола. Человеческая пища может вызвать проблемы с пищеварением.

Человеческая пища может вызвать проблемы с пищеварением. Смешивайте рационы. Влажные корма помогают избежать мочекаменной болезни, а сухие — укрепляют зубы и нормализуют стул.

Выбор корма: на что обратить внимание

Чтобы корм подходил вашему питомцу, он должен быть:

Калорийным, но не чрезмерно.

Легкоусвояемым (в составе — белки высокого качества).

Сбалансированным по жиру, углеводам, витаминам, минералам и аминокислотам.

Для выбора оптимального питания учитывайте возраст, вес, активность и особенности здоровья собаки. Ветеринар поможет составить правильный рацион или порекомендовать гипоаллергенный корм.

Подбор правильного питания для мелких пород — ключ к их долголетию и активности. Если сомневаетесь, какой корм выбрать, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Уточнения

Собачий корм — это питательный корм, разработанный с учётом физиологических потребностей собак.

