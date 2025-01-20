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Чем кормить маленькую собаку, чтобы она жила дольше

2:41
Зоосфера » Собаки

Почему джек-рассел-терьеру требуется больше калорий на единицу массы, чем немецкому догу? Всё дело в физиологических особенностях. У мелких пород метаболизм значительно быстрее, поэтому им нужен более калорийный корм. Однако важно соблюдать баланс: избыточное питание ведёт к набору лишнего веса, а это одна из самых распространённых проблем у маленьких собак.

Женщина кормит мопса маффином
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина кормит мопса маффином

Кроме того, представители мелких пород часто подвержены заболеваниям ротовой полости. Поэтому правильный выбор рациона становится не только вопросом здоровья, но и профилактикой болезней.

Особенности обмена веществ у собак мелких пород

Собаки весом от 4 до 10 кг имеют ряд физиологических особенностей, влияющих на их питание:

  • Высокая активность. Эти питомцы подвижны, тратят больше энергии.
  • Быстрый метаболизм. Маленький организм быстрее усваивает пищу.
  • Повышенная теплопотеря. Из-за соотношения массы тела и его поверхности они быстрее теряют тепло.
  • Особенности пищеварительной системы. Короткий пищеварительный канал требует больше энергии для переваривания пищи.

Эти факторы диктуют необходимость подбора рациона, богатого калориями, витаминами и питательными веществами.

Как правильно кормить маленьких собак

Рацион мелких пород должен учитывать их склонность к перееданию и чувствительное пищеварение. Вот несколько правил:

  • Режим питания. Кормите питомца дважды в день без подкармливаний.
  • Избегайте еды со стола. Человеческая пища может вызвать проблемы с пищеварением.
  • Смешивайте рационы. Влажные корма помогают избежать мочекаменной болезни, а сухие — укрепляют зубы и нормализуют стул.

Выбор корма: на что обратить внимание

Чтобы корм подходил вашему питомцу, он должен быть:

  • Калорийным, но не чрезмерно.
  • Легкоусвояемым (в составе — белки высокого качества).
  • Сбалансированным по жиру, углеводам, витаминам, минералам и аминокислотам.

Для выбора оптимального питания учитывайте возраст, вес, активность и особенности здоровья собаки. Ветеринар поможет составить правильный рацион или порекомендовать гипоаллергенный корм.

Подбор правильного питания для мелких пород — ключ к их долголетию и активности. Если сомневаетесь, какой корм выбрать, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Уточнения

Собачий корм — это питательный корм, разработанный с учётом физиологических потребностей собак.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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