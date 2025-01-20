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Натуральная еда или сухой корм: чем кормить питомца

2:37
Зоосфера » Собаки

Выбор рациона для четвероногого друга — непростая задача, ведь от этого зависит его здоровье и самочувствие. Определиться с питанием стоит с первых дней, чтобы избежать стресса у животного и поддерживать его благополучие. Но какой вариант лучше — натуральная еда или готовый сухой корм?

Щенок шарпея с куском мяса
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок шарпея с куском мяса

Натуральная еда: преимущества и особенности

Если вы склоняетесь к натуральной пище, приготовьтесь уделять время на её приготовление. Рацион должен быть сбалансированным, включать минерально-витаминные комплексы и овощи для хорошего пищеварения.

Основные правила:

  • Не кормите питомца едой со стола. Она может быть вредной.
  • Подбирайте температуру пищи: слишком горячая еда может обжечь животное.
  • Кормите собаку 2-4 раза в день небольшими порциями.

Важно также следить за состоянием зубов питомца. Для предотвращения образования зубного камня покупайте специальные кости. Обычные кости категорически противопоказаны: они могут травмировать пищевод или вызвать удушье.

Сухой корм: простота и удобство

Для многих хозяев сухой корм — это способ сэкономить время и силы. Качественные корма премиум-класса содержат всё необходимое: белки, витамины и минералы. Однако есть важные правила:

  • Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде.
  • Покупайте корм в герметичной упаковке. Развесные корма могут терять качество.
  • Рассчитывайте порции по весу питомца.

Если вы хотите сменить корм, делайте это постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением. Важно помнить, что смешивать разные корма или давать питомцу дополнительно натуральную пищу нельзя. Это может привести к несварению и заболеваниям.

Когда сухой корм надоедает

Собаки иногда отказываются от сухого корма. В этом случае можно предложить консервы той же фирмы. Такой переход не вызовет стресс у питомца, а рацион останется сбалансированным.

Как выбрать

Независимо от выбора, внимательно следите за весом, внешним видом и поведением животного. Учитывайте индивидуальные предпочтения питомца, а если он страдает аллергией, проконсультируйтесь с ветеринаром — лечебные корма в таких случаях будут незаменимы.

Помните: здоровье вашего друга зависит от вашего выбора. Забота и внимание помогут сохранить его активным и счастливым.

Уточнения

Собачий корм — это питательный корм, разработанный с учётом физиологических потребностей собак.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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