Енот в квартире: все, что нужно знать перед решением

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Енот — очаровательное и харизматичное животное, которое привлекает внимание своей необычной внешностью и повадками. Однако перед тем как завести полоскуна, важно разобраться, готовы ли вы к такой ответственности и сможете ли создать для него подходящие условия.

Фото: commons.wikimedia.org by Jarek Tuszyński, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ енот

Пространство и безопасность

Несмотря на компактные размеры, еноту требуется гораздо больше пространства, чем собаке. В идеале нужно выделить ему целую комнату или построить просторный вольер. Это животное очень активно, поэтому в комнате не должно быть мебели, проводов и других предметов, которые могут быть уничтожены. На ночь или в ваше отсутствие енота стоит сажать в клетку, где должны быть:

Уютный домик для сна

Лоток (его нужно приучить использовать)

Таз с водой для полоскания — естественного для енота процесса

Особенности характера

Енот — не только милый пушистик, но и хищник с ярко выраженными повадками. Он может отказываться от контакта, болезненно кусаться и проявлять агрессию, особенно во время гона. Это ночное животное, поэтому будьте готовы к шуму и поискам еды ночью. Также важно помнить: енот со временем меняется, и поведение взрослого зверя может доставлять определенные неудобства.

Игрушки и взаимодействие

Еноты обожают играть. Им понравятся игрушки, которые можно разбирать, катать и трясти. Однако следите за безопасностью — синтепоновый наполнитель может быть опасен для животного. Если в доме уже есть питомцы, будьте осторожны: с собаками и кошками енот часто ладит, но птицы и грызуны рискуют стать жертвами его охотничьих инстинктов.

Уход и здоровье

У енотов крепкий иммунитет, но их обязательно нужно прививать от бешенства и чумки. Найти ветеринара для экзотического питомца может быть непросто. Также енот нуждается в правильном рационе: овощи, фрукты, морепродукты, молочные продукты и мясо. Категорически запрещено кормить его сладким, соленым, острым и копченым.

Важные нюансы

Енот может разрушить комнатные растения и повредить вещи.

Он требует внимания, общения и ухода. Без этого даже уютный дом не спасет его от грусти.

С маленькими детьми до 7 лет енот не уживется — может быть опасным.

Енот в доме — это не просто питомец, а настоящий вызов. Он требует терпения, времени и финансовых затрат. Однако те, кто справляется с этими трудностями, получают в награду верного, забавного и умного друга. Если вы уверены, что готовы к таким условиям, енот-полоскун подарит вам немало радости и ярких моментов.

Уточнения

Ено́ты (лат. Procyon) — род хищных млекопитающих семейства енотовых.

