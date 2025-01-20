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Какие продукты со стола могут стоить кошке жизни

3:25
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с просьбами питомцев поделиться едой со стола. Но безопасно ли это? Ответ кроется в особенностях пищеварения животных, которое сильно отличается от человеческого. Неправильно подобранные продукты могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Почему обычная еда опасна для кошек

Ветеринары рекомендуют кормить кошек специальным сухим кормом, который учитывает их физиологические потребности. Однако питомцы часто просят попробовать "вкусное" из миски хозяина. Вот почему это плохая идея:

  • Аллергия. Множество продуктов может вызывать у кошек аллергические реакции. В готовых кормах состав тщательно подобран для предотвращения таких проблем.
  • Соль. Солёная пища провоцирует развитие мочекаменной болезни, особенно у котят. Селёдка, колбасы, сыр — под строгим запретом.
  • Избыток жиров. Кошкам требуется не более 5% жиров в рационе. Жирное мясо, сливки или молоко перегружают их печень.
  • Нехватка белка. Будучи хищниками, кошки нуждаются в большом количестве белка, которого недостаточно в человеческой пище.
  • Вредные добавки. Консерванты, усилители вкуса и сахар из продуктов человека способны вызвать отравления и ухудшение работы поджелудочной железы.

Для здоровья кошек важно, чтобы их еда была легкоусваиваемой, с правильно сбалансированным комплексом витаминов. Домашний рацион потребует тщательного контроля, а также добавок, чтобы восполнить все потребности питомца.

Продукты, которые нельзя давать кошкам

Некоторые продукты категорически запрещены для кошек. Даже небольшое их количество может привести к серьёзным последствиям:

  • Шоколад. Алкалоид теобромин вызывает у кошек сердечную недостаточность. Горький шоколад особенно опасен.
  • Молоко. Хотя кошки любят молочные продукты, коровье молоко вызывает у них диарею и боли в животе.
  • Лук и чеснок. Эти продукты провоцируют анемию и ослабляют иммунитет.
  • Изюм и виноград. Они содержат вещества, вызывающие почечную недостаточность.
  • Кофе, чай, авокадо, алкоголь. Эти продукты токсичны и могут вызывать серьёзные отравления.

Разрешённые продукты

Некоторые продукты из человеческого рациона допустимы для кошек в небольших количествах:

  • Мясо. Можно давать нежирное сырое мясо (курица, индейка), но только без кожи и паразитов. Подойдёт также варёное мясо без костей.
  • Рыба. Исключительно в варёном виде и без костей. Сырая рыба опасна из-за возможного содержания паразитов.
  • Субпродукты и яйца. До двух раз в неделю можно предложить варёное яйцо или кусочки субпродуктов.

Безопасное питание питомца

Лучшим решением для кошки будет сбалансированный рацион на основе качественного корма с редкими добавками разрешённых продуктов. Соблюдение этих рекомендаций позволит вашему питомцу оставаться здоровым и энергичным!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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