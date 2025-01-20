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Нужно ли кошке рожать для здоровья и помогает ли это предотвратить болезни

2:55
Зоосфера

Многие считают, что роды положительно влияют на здоровье кошек, но это заблуждение. На самом деле беременность и роды представляют значительную нагрузку на организм животного и не снижают риск заболеваний репродуктивной системы. Единственный проверенный способ профилактики этих проблем — кастрация.

Кошка с котятами
Фото: Wikipedia by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка с котятами

Откуда взялся миф

Представление о пользе родов, скорее всего, пришло из человеческой медицины. У женщин во время беременности действительно происходят положительные изменения, такие как улучшение состояния кожи и волос, стабилизация давления. Это связано с увеличением уровня прогестерона, который способствует расслаблению сосудов и выработке эндорфинов.

Однако беременность — это и нагрузка на организм: ресурсы на формирование плода берутся из материнских запасов. У кошек ситуация аналогична: недостаток витаминов и минералов может истощить организм, а проблемы со здоровьем только усугубятся.

Половой цикл кошек

Цикл у кошек отличается от человеческого. У них овуляция индуцированная: она происходит только при спаривании, когда половой член самца стимулирует выработку гормонов.

В течение цикла уровень половых гормонов у кошек остаётся высоким, особенно при длинном световом дне. Без вязки фолликулы чаще всего рассасываются, но иногда это приводит к кистам.

Могут ли роды предотвратить болезни

Большинство заболеваний репродуктивной системы у кошек связано с их циклом, а не с отсутствием родов:

  • Фиброаденоматоз: разрастание тканей молочной железы вызвано высоким уровнем прогестерона. Это приводит к ранам, некрозам и инфекциям. Кастрация — единственный надёжный метод профилактики.
  • Кисты яичников: они развиваются, если фолликулы не рассосались. Роды не предотвращают эту проблему, так как цикл возобновляется через 4-6 недель после отлучения котят.
  • Рак молочной железы: половые гормоны способствуют развитию опухолей. Беременность и роды не влияют на гормональный фон, поэтому риск остаётся высоким.
  • Пиометра: гнойное воспаление матки возникает из-за гормональных нарушений, инфекций или осложнений после родов. Без лечения это заболевание смертельно опасно.

Итог

Беременность и роды не защищают кошку от заболеваний репродуктивной системы. Более того, частые вязки — огромный стресс для организма, который может лишь усугубить проблемы.

Единственный эффективный способ профилактики таких заболеваний — кастрация. Этот метод надёжно защищает от большинства проблем, связанных с половым циклом, и улучшает качество жизни вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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