Нужно ли кошке рожать для здоровья и помогает ли это предотвратить болезни

Многие считают, что роды положительно влияют на здоровье кошек, но это заблуждение. На самом деле беременность и роды представляют значительную нагрузку на организм животного и не снижают риск заболеваний репродуктивной системы. Единственный проверенный способ профилактики этих проблем — кастрация.
Представление о пользе родов, скорее всего, пришло из человеческой медицины. У женщин во время беременности действительно происходят положительные изменения, такие как улучшение состояния кожи и волос, стабилизация давления. Это связано с увеличением уровня прогестерона, который способствует расслаблению сосудов и выработке эндорфинов.
Однако беременность — это и нагрузка на организм: ресурсы на формирование плода берутся из материнских запасов. У кошек ситуация аналогична: недостаток витаминов и минералов может истощить организм, а проблемы со здоровьем только усугубятся.
Цикл у кошек отличается от человеческого. У них овуляция индуцированная: она происходит только при спаривании, когда половой член самца стимулирует выработку гормонов.
В течение цикла уровень половых гормонов у кошек остаётся высоким, особенно при длинном световом дне. Без вязки фолликулы чаще всего рассасываются, но иногда это приводит к кистам.
Большинство заболеваний репродуктивной системы у кошек связано с их циклом, а не с отсутствием родов:
Беременность и роды не защищают кошку от заболеваний репродуктивной системы. Более того, частые вязки — огромный стресс для организма, который может лишь усугубить проблемы.
Единственный эффективный способ профилактики таких заболеваний — кастрация. Этот метод надёжно защищает от большинства проблем, связанных с половым циклом, и улучшает качество жизни вашего питомца.
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