Почему кошка приносит добычу домой: знак любви или природный зов

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки издавна считаются прирожденными охотниками. Даже живя в доме, они могут приносить добычу своим хозяевам — мертвых птиц, мышей или насекомых. Такое поведение часто вызывает у людей недоумение и даже неприятные эмоции, однако для кошек это естественная часть их инстинктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

Зачем кошки охотятся

Хотя домашние кошки не нуждаются в добыче пищи для выживания, охотничье поведение сохраняется у них как наследие от диких предков. Для питомцев охота — это способ:

Реализовать природные инстинкты.

Поддерживать физическую активность.

Получать новые впечатления и удовольствие от процесса.

Иногда они совершают так называемые "избыточные убийства", ловя добычу без цели съесть её. Это связано с врожденным желанием сохранить пищу на будущее.

Почему кошки приносят добычу хозяину

Забота о семье

В дикой природе кошки делятся добычей с котятами, чтобы научить их охотиться и выживать. Домашние кошки могут воспринимать своих хозяев как часть семьи и пытаться "поделиться" едой или научить охотничьим навыкам.

Сохранение пищи

Иногда кошка приносит добычу в дом, чтобы спрятать её в укромном месте, например, в кровати хозяина. Это связано с представлением о безопасности этой территории.

Привлечение внимания

Кошка может приносить добычу, чтобы получить эмоциональную реакцию. Если хозяин сильно реагирует на её действия, это стимулирует питомца повторять их.

Реализация охотничьего инстинкта

Такое поведение помогает кошке чувствовать себя уверенно и реализовывать природные потребности.

Как отучить кошку приносить добычу

Удовлетворите охотничьи потребности

Купите игрушки, имитирующие добычу: мышки на верёвочке, дразнилки, автоматические игрушки.

Используйте интерактивные головоломки для корма, чтобы кошка могла "заработать" еду.

Перенаправьте внимание

Не реагируйте слишком эмоционально на принесённую добычу. Спокойно уберите её, а затем отвлеките кошку играми или лаской.

Повышайте активность кошки

Организуйте пространство с полками, канатами, гамаками или приучите кошку гулять на поводке. Это поможет ей тратить энергию на более безопасные занятия.

Сделайте кошку менее успешным охотником

На прогулках используйте адресник или яркую косынку, чтобы птицы замечали кошку издалека и избегали её.

Смиритесь с поведением

Если кошка приносит добычу нечасто и не доставляет значительных неудобств, воспринимайте это как часть жизни с питомцем.

Заключение

Принесённая кошкой добыча действительно может быть интерпретирована как подарок или забота. Это поведение объясняется инстинктами и желанием привлечь внимание или поделиться едой. Чтобы минимизировать такие "подарки", важно направить энергию кошки в безопасное русло, предложив ей игрушки, игры и внимание. Регулярная вакцинация и обработка от паразитов защитят питомца и вашу семью от возможных инфекций.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

