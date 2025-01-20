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Кошки и переезды: правда ли, что они любят место больше, чем человека

3:26
Зоосфера

Существует распространённое мнение, что кошки привязываются к местам, а не к людям. Однако эти животные способны выстраивать тесную эмоциональную связь со своими хозяевами, несмотря на их территориальную природу. Разберёмся, что важнее для кошек — место или человек, и как минимизировать стресс питомца при переезде.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Почему кошкам важно место

Кошки — территориальные животные. Их комфорт напрямую связан с контролем над пространством, в котором они живут. Территорию они помечают с помощью феромонов, которые выделяются из специальных желёз на теле, а также когтями или мочой. Для кошки дом — это безопасное убежище, где она может спать, играть, прятаться в случае угрозы и соблюдать привычную рутину.

Рутина и постоянство — ключ к кошачьему спокойствию. Привычное окружение, такие как чистый лоток, одно и то же место для еды и любимые укромные уголки, помогают кошке чувствовать себя уверенно. Особенно важны безопасные зоны, например лежанки на высоте, с которых животное может наблюдать за обстановкой.

Могут ли кошки привязываться к людям

Кошки способны выстраивать эмоциональную привязанность к своим владельцам. Это подтверждено исследованиями: около 65% кошек чувствуют себя безопасно даже в незнакомой обстановке, если рядом находится человек, которому они доверяют. Такие питомцы спокойно исследуют новое место и быстрее адаптируются.

Что формирует привязанность кошки к человеку

  • Внимание к потребностям животного.
  • Предсказуемое поведение владельца.
  • Эмоциональное взаимодействие, включая игры, ласку и разговоры.

Кошки проявляют доверие, если приходят к владельцу, мурлычут, бодаются или ложатся рядом. Однако их привязанность часто базируется на возможности контролировать взаимодействие — питомец выбирает, когда и сколько времени проводить с человеком.

Как снизить стресс при переезде

Переезд — это серьёзное испытание для кошки, так как привычная среда кардинально меняется. Чтобы минимизировать стресс, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Заранее приучите к переноске: разместите её дома, положите внутрь плед или лакомства, дайте кошке время привыкнуть. Постепенно увеличивайте время нахождения в переноске.
  • Возьмите знакомые вещи: переместите лежанку, игрушки, когтеточку и другие предметы с запахом кошки в новый дом.
  • Создайте безопасные зоны: организуйте укромные места, где кошка сможет спрятаться и адаптироваться к новой обстановке.
  • Не нарушайте рутину: избегайте смены корма, наполнителя или введения других новшеств одновременно с переездом.
  • Дайте время: не навязывайте общение, дайте кошке возможность самостоятельно исследовать новое пространство.

Заключение

Кошки ценят стабильность и безопасность, поэтому важно учитывать их привязанность как к месту, так и к человеку. Присутствие заботливого хозяина помогает питомцам справляться со стрессом при изменении обстановки. Если вы уделяете внимание кошке и создаёте условия для её комфорта, она будет чувствовать себя уверенно даже в новом доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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