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Семь питомцев, которые станут вашими спутниками на десятилетия

3:29
Зоосфера

Большинство кошек живет 10-15 лет, а собак — около 10-13 лет. Однако есть домашние питомцы, которые радуют своих владельцев значительно дольше. Мы собрали список из семи животных-долгожителей, которые могут стать вашими спутниками на долгие годы.

Красноухая черепаха
Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красноухая черепаха

Красноухая черепаха

Продолжительность жизни: до 50 лет

  • Для содержания требуется акватеррариум размерами не менее 120x60x75 см с температурой воды +20…24 °C. Важно оборудовать его островком, нагревателем, фильтром, а также греющими и УФ-лампами. Кормят взрослых черепах два-три раза в неделю сухим кормом, нежирной рыбой и насекомыми.

Бородатая агама

Продолжительность жизни: до 40 лет

  • Для ухода нужен террариум размером от 90x45x30 см с температурой +30…32 °C. Основу рациона составляют растительная пища, насекомые и витамины. Песок меняют раз в год, а ящериц регулярно купают: линяющих особей — ежедневно, остальных — раз в неделю.

Токайский геккон

Продолжительность жизни: до 25 лет

  • Геккон живет в террариуме 45x45x60 см с температурой +25…32 °C. Его кормят насекомыми и добавками два-три раза в неделю. Эти ящерицы не любят сидеть на руках, а при попытках взять их могут кусаться.

Шиншилла

Продолжительность жизни: до 20 лет

  • Шиншиллам нужна просторная клетка (100x60x80 см) и температура в помещении +14…20 °C. Они едят гранулированный корм, сено и сушеные овощи. Купают их в специальном песке, а клетку полностью моют раз в месяц.

Молочная змея

Продолжительность жизни: до 20 лет

  • Эти змеи содержатся поодиночке в террариуме 60x45x30 см. Температура в теплой зоне должна быть +30…32 °C. Питаются они мышами раз в неделю. Змеи быстро привыкают к рукам, но вначале могут кусать.

Шпорцевая лягушка

Продолжительность жизни: до 15 лет

  • Аквариум для лягушки объемом 30-40 л на одну особь должен быть оснащен фильтром и крышкой. Температура воды — +20…25 °C. Кормят лягушек мотылем, червями и нежирной рыбой два-три раза в неделю.

Волнистый попугай

Продолжительность жизни: до 15 лет

  • Попугаям требуется клетка 40x25x30 см. Для здоровья птицы ее необходимо выпускать полетать по комнате каждый день. Основу рациона составляют зерновые смеси, дополненные овощами, фруктами и белковой пищей.

Долгая жизнь с питомцем

Даже долгоживущие питомцы могут болеть. Для лечения разных видов животных существуют узкопрофильные ветеринары: ратологи лечат грызунов, герпетологи — рептилий и амфибий, орнитологи — птиц. Выбирая питомца, важно быть готовым обеспечить ему комфортные условия и регулярный уход.

Уточнения

Прибрежная агама (лат. Pogona barbata), так же известная как бородатый дракон или просто бородатая ящерица - вид ящериц семейства агамовые.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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