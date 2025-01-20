7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья

Многие владельцы опасаются давать питомцам определённые продукты, но при соблюдении правил безопасности некоторые из них можно включить в рацион кошки. Важно помнить, что лакомства подходят только здоровым животным старше трёх месяцев.
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Мяукающий котенок
Как угощать кошку: правила безопасности
Все продукты должны быть свежими и обработанными.
Лакомства не должны превышать 10% от дневного рациона.
Перед изменением питания проконсультируйтесь с ветеринаром, особенно если питомец имеет хронические заболевания.
Отварная нежирная рыба и морепродукты
Рыба и морепродукты (треска, хек, кальмары, креветки) должны быть очищены от кожи, костей и внутренних органов, а затем хорошо проварены. Это уничтожает паразитов и тиаминазу — фермент, разрушающий витамин В1.
Совет: рыба должна составлять не более 10% суточной калорийности.
Отварное нежирное мясо
Говядина, курица, индейка — отличные источники белка. Перед приготовлением удалите кожу, хрящи и кости. Варите мясо до готовности, затем держите на огне ещё 10 минут.
Калорийность: куриная грудка — 11 ккал/10 г.
Совет: избегайте сырых продуктов, чтобы предотвратить заражение паразитами.
Безлактозное молоко
С возрастом у кошек уменьшается выработка фермента лактазы, что делает обычное молоко тяжёлым для пищеварения. Безлактозное молоко решает эту проблему и может быть добавлено в воду для увеличения потребления жидкости.
Калорийность: 4,4 ккал/10 г.
Нежирные кисломолочные продукты
Кефир, йогурт и ряженка с низким содержанием жира подходят для кошек. Важно выбирать продукты без сахара, ароматизаторов и добавок.