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7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья

3:24
Зоосфера

Многие владельцы опасаются давать питомцам определённые продукты, но при соблюдении правил безопасности некоторые из них можно включить в рацион кошки. Важно помнить, что лакомства подходят только здоровым животным старше трёх месяцев.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Как угощать кошку: правила безопасности

  • Все продукты должны быть свежими и обработанными.
  • Лакомства не должны превышать 10% от дневного рациона.
  • Перед изменением питания проконсультируйтесь с ветеринаром, особенно если питомец имеет хронические заболевания.

Отварная нежирная рыба и морепродукты

  • Рыба и морепродукты (треска, хек, кальмары, креветки) должны быть очищены от кожи, костей и внутренних органов, а затем хорошо проварены. Это уничтожает паразитов и тиаминазу — фермент, разрушающий витамин В1.

Калорийность: пикша — 8 ккал/10 г, кальмар — 10 ккал/10 г.

Совет: рыба должна составлять не более 10% суточной калорийности.

Отварное нежирное мясо

  • Говядина, курица, индейка — отличные источники белка. Перед приготовлением удалите кожу, хрящи и кости. Варите мясо до готовности, затем держите на огне ещё 10 минут.

Калорийность: куриная грудка — 11 ккал/10 г.

Совет: избегайте сырых продуктов, чтобы предотвратить заражение паразитами.

Безлактозное молоко

  • С возрастом у кошек уменьшается выработка фермента лактазы, что делает обычное молоко тяжёлым для пищеварения. Безлактозное молоко решает эту проблему и может быть добавлено в воду для увеличения потребления жидкости.

Калорийность: 4,4 ккал/10 г.

Нежирные кисломолочные продукты

  • Кефир, йогурт и ряженка с низким содержанием жира подходят для кошек. Важно выбирать продукты без сахара, ароматизаторов и добавок.

Калорийность: кефир 1% — 4 ккал/10 г, ряженка 2,5% — 6 ккал/10 г.

Мелко нарезанный огурец

  • Огурцы богаты водой (96%) и клетчаткой, полезной для кишечника. Давайте кошке очищенный от семян и кожуры овощ, нарезанный мелкими кусочками.

Калорийность: 1,2 ккал/10 г.

Совет: не перекармливайте, чтобы избежать диареи.

Консервированный тунец без добавок

  • Тунец должен быть без масла и вредных компонентов, таких как лук. Используйте сок из консервов для повышения аппетита.

Калорийность: около 10 ккал/10 г.

Совет: уточните допустимую дозу у ветеринара.

Некрепкие мясные бульоны

  • Бульон из постного мяса без соли и специй может стать полезным лакомством. Остудите его до тёплого состояния или заморозьте в форме для льда.

Калорийность: куриный бульон — 15 ккал/10 г.

Подведение итогов

Каждый владелец решает, чем побаловать своего питомца, но важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности животного. Консультация с ветеринаром — лучший способ избежать ошибок.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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