Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не игнорируй эти симптомы — сигналы организма о дефиците питательных веществ
Мир и миропорядок — аналитики о приходе Трампа к власти
Крылья не помогли — ВС РФ ликвидировали датского инструктора F-16
Страх колонизатора или боязнь Макрона разворота Африки в сторону РФ
Как избавиться от голубей на балконе: 10 эффективных способов
Как развлекалась элита в Помпеях: банкетный зал с выходом в спа
Психолог рассказал, почему жевательная резинка помогает бороться со стрессом
Очередной подарок Киева ЕС — возвращение беженцев на Украину приведет к падению экономики Европы
Колонны грузовиков: как они экономят топливо и создают проблемы

Собака воет без причины: главные факторы и что делать

3:26
Зоосфера

Вой собаки — это не просто звук, а способ общения и выражения эмоций. Иногда это связано с природными инстинктами, но часто указывает на внутренний дискомфорт, который важно распознать и устранить. Разберёмся, почему питомцы начинают выть и что с этим делать.

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

Основные причины воя

Природная предрасположенность

  • Некоторые породы, например, хаски и маламуты, генетически склонны к вою. Для них это естественная форма общения, особенно ночью, когда тишина усиливает окружающие звуки.

Стресс и тревога

  • Резкие перемены в жизни собаки — переезд, появление нового питомца или разлука с хозяином — могут вызывать стресс, выражающийся в вою.

Боль или недомогание

  • Собаки могут выть от физической боли, особенно если она острая. Обычно это сопровождается скулежом или другими признаками дискомфорта.

Одиночество

  • Когда питомец остаётся один на длительное время, он может начать выть, чтобы привлечь внимание или выразить свою тоску.

Возрастные изменения

  • У пожилых собак когнитивные нарушения, похожие на деменцию у людей, часто сопровождаются ночным воем из-за дезориентации.

Реакция на громкие звуки

  • Петарды, сирены или неожиданный шум могут пугать питомца, вызывая у него страх и желание "ответить" воем.

Территориальный инстинкт

  • Собаки могут выть, защищая свою территорию от других животных или реагируя на звуки за пределами дома.

Как справиться с воем

Обратитесь к ветеринару

  • Если собака воет внезапно, исключите медицинские причины. Это может быть травма, воспаление или заболевание.

Снизьте стресс

  • Создайте для питомца комфортное место для отдыха. Это может быть мягкая лежанка в тихом углу дома, где он будет чувствовать себя в безопасности.

Увеличьте физическую активность

  • Долгие прогулки и активные игры помогут собаке выплеснуть энергию, снизив тревожность.

Игнорируйте нежелательное поведение

  • Не реагируйте на вой, чтобы собака не привыкала использовать его для привлечения внимания. Лучше хвалите питомца за спокойное поведение.

Обучите командам

  • Команды "Тише!" или "Молчать!" помогут скорректировать поведение. Обязательно подкрепляйте успех лакомствами.

Занимайте собаку во время вашего отсутствия

  • Используйте специальные игрушки, которые стимулируют умственную активность, чтобы питомец не скучал.

Создайте звуковой фон

  • Спокойная музыка или белый шум могут заглушить внешние раздражители и успокоить животное.

Что делать при внезапном вое

  • Осмотрите питомца на наличие травм или воспалений.
  • Проверьте, изменились ли условия в доме — появились ли новые шумы, запахи или предметы.
  • Если собака продолжает выть, несмотря на устранение возможных причин, проконсультируйтесь с кинологом или зоопсихологом.

Заключение

Вой собаки — это сигнал, на который стоит обратить внимание. Чаще всего он указывает на неудовлетворённые потребности питомца или его дискомфорт. Правильный уход, внимание и консультация специалистов помогут устранить проблему и вернуть вашему другу спокойствие.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Садоводство, цветоводство
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Последние материалы
Мир и миропорядок — аналитики о приходе Трампа к власти
Крылья не помогли — ВС РФ ликвидировали датского инструктора F-16
Страх колонизатора или боязнь Макрона разворота Африки в сторону РФ
Как развлекалась элита в Помпеях: банкетный зал с выходом в спа
Как избавиться от голубей на балконе: 10 эффективных способов
Психолог рассказал, почему жевательная резинка помогает бороться со стрессом
Очередной подарок Киева ЕС — возвращение беженцев на Украину приведет к падению экономики Европы
Колонны грузовиков: как они экономят топливо и создают проблемы
Амаяк Акопян рассказал, почему его сын тянется к России, но не уезжает из Америки
Администрация Трампа пересматривает планы иммиграционных рейдов в Чикаго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.