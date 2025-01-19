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Почему у кошки слезятся глаза и что с этим делать

3:05
Зоосфера

Слезотечение у кошек — это не просто косметический дефект. За этим явлением могут скрываться различные причины, от безобидных до серьезных заболеваний. Чтобы понять, когда стоит беспокоиться, важно разобраться в возможных источниках проблемы.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Зачем кошке слезы

Слёзная жидкость выполняет несколько важных функций:

  • Увлажняет глаза и защищает их от пересыхания.
  • Очищает от пыли и раздражителей.
  • Доставляет питательные вещества к роговице и конъюнктиве.
  • Защищает глаза благодаря антисептическим свойствам.

У здоровой кошки вырабатывается небольшое количество прозрачных слёз, которые поддерживают комфортное состояние глаз. Если слез становится слишком много, это может свидетельствовать о внутренних проблемах.

Основные причины слезотечения

Анатомические особенности породы

  • У кошек с плоской мордой, таких как персы или экзоты, часто наблюдаются нарушения оттока слёз из-за строения носослёзных каналов.

Реакция на раздражители

  • Сильный ветер, яркий свет или пыль могут вызвать временное увеличение слезотечения. Это естественная защитная реакция.

Травмы глаз

  • Драки, попадание инородных предметов или механические повреждения могут вызвать покраснение, отёчность и сильное слезотечение.

Инородные тела

  • Пыль, трава или мусор, застрявшие в глазу, вызывают раздражение, покраснение и дискомфорт.

Инфекции

  • Вирусы и бактерии, такие как герпесвирус или хламидиоз, часто провоцируют воспаление, гнойные выделения и сильный отёк.

Аллергии

  • Реакция на пыльцу, бытовую химию или пищу может сопровождаться слезотечением, чиханием и раздражением кожи.

Патологии носослёзных каналов

  • Закупорка или неправильное строение каналов препятствуют нормальному оттоку слёз, вызывая их накопление.

Как помочь питомцу

  • Обратитесь к ветеринару: он проведет осмотр, диагностику и назначит лечение в зависимости от причины.
  • Ежедневный уход за глазами: протирать глаза влажным ватным тампоном, смоченным в кипячёной воде или специальном растворе.
  • Избегайте самостоятельного лечения: применение неподходящих препаратов может усугубить проблему.

Когда обращаться к врачу

Срочная помощь ветеринара требуется, если:

  • Слезы сопровождаются мутными или гнойными выделениями.
  • Глаза сильно покраснели или отекли.
  • Кошка трет глаза лапами или щурится.
  • Есть дополнительные симптомы, такие как чихание или вялость.

Заключение

Слезотечение у кошек — это сигнал, который нельзя игнорировать. Внимательный уход за глазами, регулярные осмотры у ветеринара и соблюдение рекомендаций помогут сохранить здоровье вашего питомца и предотвратить серьезные осложнения.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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