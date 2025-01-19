Почему у кошки слезятся глаза и что с этим делать

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Слезотечение у кошек — это не просто косметический дефект. За этим явлением могут скрываться различные причины, от безобидных до серьезных заболеваний. Чтобы понять, когда стоит беспокоиться, важно разобраться в возможных источниках проблемы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Зачем кошке слезы

Слёзная жидкость выполняет несколько важных функций:

Увлажняет глаза и защищает их от пересыхания.

Очищает от пыли и раздражителей.

Доставляет питательные вещества к роговице и конъюнктиве.

Защищает глаза благодаря антисептическим свойствам.

У здоровой кошки вырабатывается небольшое количество прозрачных слёз, которые поддерживают комфортное состояние глаз. Если слез становится слишком много, это может свидетельствовать о внутренних проблемах.

Основные причины слезотечения

Анатомические особенности породы

У кошек с плоской мордой, таких как персы или экзоты, часто наблюдаются нарушения оттока слёз из-за строения носослёзных каналов.

Реакция на раздражители

Сильный ветер, яркий свет или пыль могут вызвать временное увеличение слезотечения. Это естественная защитная реакция.

Травмы глаз

Драки, попадание инородных предметов или механические повреждения могут вызвать покраснение, отёчность и сильное слезотечение.

Инородные тела

Пыль, трава или мусор, застрявшие в глазу, вызывают раздражение, покраснение и дискомфорт.

Инфекции

Вирусы и бактерии, такие как герпесвирус или хламидиоз, часто провоцируют воспаление, гнойные выделения и сильный отёк.

Аллергии

Реакция на пыльцу, бытовую химию или пищу может сопровождаться слезотечением, чиханием и раздражением кожи.

Патологии носослёзных каналов

Закупорка или неправильное строение каналов препятствуют нормальному оттоку слёз, вызывая их накопление.

Как помочь питомцу

Обратитесь к ветеринару: он проведет осмотр, диагностику и назначит лечение в зависимости от причины.

он проведет осмотр, диагностику и назначит лечение в зависимости от причины. Ежедневный уход за глазами: протирать глаза влажным ватным тампоном, смоченным в кипячёной воде или специальном растворе.

протирать глаза влажным ватным тампоном, смоченным в кипячёной воде или специальном растворе. Избегайте самостоятельного лечения: применение неподходящих препаратов может усугубить проблему.

Когда обращаться к врачу

Срочная помощь ветеринара требуется, если:

Слезы сопровождаются мутными или гнойными выделениями.

Глаза сильно покраснели или отекли.

Кошка трет глаза лапами или щурится.

Есть дополнительные симптомы, такие как чихание или вялость.

Заключение

Слезотечение у кошек — это сигнал, который нельзя игнорировать. Внимательный уход за глазами, регулярные осмотры у ветеринара и соблюдение рекомендаций помогут сохранить здоровье вашего питомца и предотвратить серьезные осложнения.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

