Секреты хранения корма: как избежать отравления питомца

Как сохранить корм свежим и безопасным для ваших питомцев? Организация хранения играет ключевую роль в поддержании качества корма, его вкусовых и питательных свойств.
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сухой корм
Основные условия хранения
Для сохранения корма важны следующие условия:
Исключите солнечный свет: под его воздействием жиры окисляются, а корм теряет свои свойства. Это может вызвать у питомцев отравление.
Контролируйте влажность: уровень не должен превышать 65%. Высокая влажность приводит к разбуханию гранул, образованию плесени и развитию микробов.
Стабильная температура: оптимальный диапазон — от 0 до 25°C. Температурные скачки и заморозка нежелательны, так как корм начинает отсыревать.
Минимизируйте контакт скислородом: окисление жиров негативно сказывается на качестве корма.
Сроки хранения
Срок годности корма зависит от бренда. В среднем, запечатанный корм сохраняет свои свойства до 18 месяцев. После вскрытия упаковки рекомендуется изучить указания на этикетке. Чтобы продлить срок хранения, отдавайте предпочтение герметичной упаковке с зип-замком.
Как подготовить корм к хранению
Используйте герметичные контейнеры: подходят стеклянные, металлические или пластиковые ёмкости для пищевых продуктов.
Регулярно мойте контейнер: остатки крошек и жира могут стать средой для размножения бактерий.
Не смешивайте корма разных производителей: это нарушает баланс питательных веществ и может ускорить порчу корма.
Сохраняйте оригинальную упаковку: на ней указаны дата производства и состав, что важно в случае возникновения аллергии у питомца.
Где хранить корм
Идеальные места хранения: кладовки, кухонные шкафы вдали от батарей и плиты. Избегайте хранения в ванной или на балконе из-за влажности и перепадов температуры.
Ошибки хранения и их последствия
Если корм хранится неправильно, он может испортиться. Признаки порчи:
Резкий затхлый запах.
Разбухшие гранулы с налётом.
Появление насекомых, плесени.
Испорченный корм вызывает у питомцев диарею, рвоту, вялость и отказ от пищи. При первых признаках отравления обратитесь к ветеринару.
Уточнения
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.