Секреты хранения корма: как избежать отравления питомца

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как сохранить корм свежим и безопасным для ваших питомцев? Организация хранения играет ключевую роль в поддержании качества корма, его вкусовых и питательных свойств.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сухой корм

Основные условия хранения

Для сохранения корма важны следующие условия:

Исключите солнечный свет: под его воздействием жиры окисляются, а корм теряет свои свойства. Это может вызвать у питомцев отравление.

под его воздействием жиры окисляются, а корм теряет свои свойства. Это может вызвать у питомцев отравление. Контролируйте влажность: уровень не должен превышать 65%. Высокая влажность приводит к разбуханию гранул, образованию плесени и развитию микробов.

уровень не должен превышать 65%. Высокая влажность приводит к разбуханию гранул, образованию плесени и развитию микробов. Стабильная температура: оптимальный диапазон — от 0 до 25°C. Температурные скачки и заморозка нежелательны, так как корм начинает отсыревать.

оптимальный диапазон — от 0 до 25°C. Температурные скачки и заморозка нежелательны, так как корм начинает отсыревать. Минимизируйте контакт с кислородом: окисление жиров негативно сказывается на качестве корма.

Сроки хранения

Срок годности корма зависит от бренда. В среднем, запечатанный корм сохраняет свои свойства до 18 месяцев. После вскрытия упаковки рекомендуется изучить указания на этикетке. Чтобы продлить срок хранения, отдавайте предпочтение герметичной упаковке с зип-замком.

Как подготовить корм к хранению

Используйте герметичные контейнеры : подходят стеклянные, металлические или пластиковые ёмкости для пищевых продуктов.

: подходят стеклянные, металлические или пластиковые ёмкости для пищевых продуктов. Регулярно мойте контейнер : остатки крошек и жира могут стать средой для размножения бактерий.

: остатки крошек и жира могут стать средой для размножения бактерий. Не смешивайте корма разных производителей : это нарушает баланс питательных веществ и может ускорить порчу корма.

: это нарушает баланс питательных веществ и может ускорить порчу корма. Сохраняйте оригинальную упаковку: на ней указаны дата производства и состав, что важно в случае возникновения аллергии у питомца.

Где хранить корм

Идеальные места хранения: кладовки, кухонные шкафы вдали от батарей и плиты. Избегайте хранения в ванной или на балконе из-за влажности и перепадов температуры.

Ошибки хранения и их последствия

Если корм хранится неправильно, он может испортиться. Признаки порчи:

Резкий затхлый запах.

Разбухшие гранулы с налётом.

Появление насекомых, плесени.

Испорченный корм вызывает у питомцев диарею, рвоту, вялость и отказ от пищи. При первых признаках отравления обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

