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Секреты хранения корма: как избежать отравления питомца

2:33
Зоосфера

Как сохранить корм свежим и безопасным для ваших питомцев? Организация хранения играет ключевую роль в поддержании качества корма, его вкусовых и питательных свойств.

Сухой корм
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сухой корм

Основные условия хранения

Для сохранения корма важны следующие условия:

  • Исключите солнечный свет: под его воздействием жиры окисляются, а корм теряет свои свойства. Это может вызвать у питомцев отравление.
  • Контролируйте влажность: уровень не должен превышать 65%. Высокая влажность приводит к разбуханию гранул, образованию плесени и развитию микробов.
  • Стабильная температура: оптимальный диапазон — от 0 до 25°C. Температурные скачки и заморозка нежелательны, так как корм начинает отсыревать.
  • Минимизируйте контакт с кислородом: окисление жиров негативно сказывается на качестве корма.

Сроки хранения

Срок годности корма зависит от бренда. В среднем, запечатанный корм сохраняет свои свойства до 18 месяцев. После вскрытия упаковки рекомендуется изучить указания на этикетке. Чтобы продлить срок хранения, отдавайте предпочтение герметичной упаковке с зип-замком.

Как подготовить корм к хранению

  • Используйте герметичные контейнеры: подходят стеклянные, металлические или пластиковые ёмкости для пищевых продуктов.
  • Регулярно мойте контейнер: остатки крошек и жира могут стать средой для размножения бактерий.
  • Не смешивайте корма разных производителей: это нарушает баланс питательных веществ и может ускорить порчу корма.
  • Сохраняйте оригинальную упаковку: на ней указаны дата производства и состав, что важно в случае возникновения аллергии у питомца.

Где хранить корм

Идеальные места хранения: кладовки, кухонные шкафы вдали от батарей и плиты. Избегайте хранения в ванной или на балконе из-за влажности и перепадов температуры.

Ошибки хранения и их последствия

Если корм хранится неправильно, он может испортиться. Признаки порчи:

  • Резкий затхлый запах.
  • Разбухшие гранулы с налётом.
  • Появление насекомых, плесени.

Испорченный корм вызывает у питомцев диарею, рвоту, вялость и отказ от пищи. При первых признаках отравления обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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