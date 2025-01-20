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Можно ли давать собакам молоко: вся правда о лактозе

3:13
Зоосфера

Молоко и его производные давно известны своей пользой для человека, но стоит ли включать их в рацион собак? Разберёмся, какие молочные продукты можно давать питомцам и как это влияет на их здоровье.

Собака
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Молоко: за и против

Теоретически молоко безопасно для собак, но его постоянное употребление нежелательно из-за содержания лактозы. У щенков, привыкших к материнскому молоку, выработка фермента лактазы позволяет переваривать продукт. Однако у взрослых собак этот фермент вырабатывается в меньшем количестве, что может вызвать диарею и другие проблемы с пищеварением.

  • Коровье молоко: Содержит в три раза больше жира и белка, чем собачье. Подходит для щенков в разбавленном виде, но не рекомендуется для взрослых собак.
  • Козье молоко: Более безопасное и легкоусвояемое благодаря низкому содержанию лактозы. В нём много кальция и витамина А, что полезно для костей и иммунитета.

Что важно учитывать

  • Давать молоко взрослым собакам нужно редко и в небольших количествах (до 100 мл для мелких пород).
  • Обезжиренное молоко хуже усваивается и может вызвать проблемы с кальцием.

Молочные продукты

Кефир

  • Обезжиренный кефир полезен как для щенков, так и для взрослых собак. Он улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ и помогает нормализовать стул.

Творог

  • Творог — источник кальция, фосфора и витаминов группы В. Его можно давать несколько раз в неделю как взрослым собакам, так и щенкам. Особенно полезен творог для беременных и кормящих собак.

Сыр

  • Сыр чаще используется как лакомство. Важно выбирать нежирные сорта без красителей и ароматизаторов. Дозировка — 20-70 г в день в зависимости от размера собаки.

Йогурт

  • Натуральный йогурт без добавок подходит для улучшения работы ЖКТ. Давать его следует умеренно, по 1-2 столовые ложки перед кормлением.

Сметана

  • Сметану можно добавлять в пищу, но в небольших количествах и с низким содержанием жира. Оптимально — несколько чайных ложек в неделю.

Щенки и молоко

Щенки в возрасте до 1,5-3 месяцев переваривают молоко благодаря активной выработке лактазы. Однако с возрастом их организм становится менее приспособленным к молоку.

  • Норма для щенка 2 месяцев — до 100 мл молока.
  • С 4 месяцев дозу увеличивают до 250 мл, но постепенно переходят на молочные продукты.

Взрослые собаки

Взрослым питомцам рекомендуется ограничить молочные продукты из-за возможной непереносимости лактозы. Молоко может стать редким лакомством, если отсутствуют проблемы с пищеварением.

Рацион собаки — это выбор владельца. Главное — наблюдать за реакцией организма на молочные продукты и выбирать только качественные и безопасные варианты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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