Можно ли давать собакам молоко: вся правда о лактозе

Молоко и его производные давно известны своей пользой для человека, но стоит ли включать их в рацион собак? Разберёмся, какие молочные продукты можно давать питомцам и как это влияет на их здоровье.
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Собака
Молоко: за и против
Теоретически молоко безопасно для собак, но его постоянное употребление нежелательно из-за содержания лактозы. У щенков, привыкших к материнскому молоку, выработка фермента лактазы позволяет переваривать продукт. Однако у взрослых собак этот фермент вырабатывается в меньшем количестве, что может вызвать диарею и другие проблемы с пищеварением.
Коровье молоко: Содержит в три раза больше жира и белка, чем собачье. Подходит для щенков в разбавленном виде, но не рекомендуется для взрослых собак.
Козье молоко: Более безопасное и легкоусвояемое благодаря низкому содержанию лактозы. В нём много кальция и витамина А, что полезно для костей и иммунитета.
Что важно учитывать
Давать молоко взрослым собакам нужно редко и в небольших количествах (до 100 мл для мелких пород).
Обезжиренное молоко хуже усваивается и может вызвать проблемы с кальцием.
Молочные продукты
Кефир
Обезжиренный кефир полезен как для щенков, так и для взрослых собак. Он улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ и помогает нормализовать стул.
Творог
Творог — источник кальция, фосфора и витаминов группы В. Его можно давать несколько раз в неделю как взрослым собакам, так и щенкам. Особенно полезен творог для беременных и кормящих собак.
Сыр
Сыр чаще используется как лакомство. Важно выбирать нежирные сорта без красителей и ароматизаторов. Дозировка — 20-70 г в день в зависимости от размера собаки.
Йогурт
Натуральный йогурт без добавок подходит для улучшения работы ЖКТ. Давать его следует умеренно, по 1-2 столовые ложки перед кормлением.
Сметана
Сметану можно добавлять в пищу, но в небольших количествах и с низким содержанием жира. Оптимально — несколько чайных ложек в неделю.
Щенки и молоко
Щенки в возрасте до 1,5-3 месяцев переваривают молоко благодаря активной выработке лактазы. Однако с возрастом их организм становится менее приспособленным к молоку.
Норма для щенка 2 месяцев — до 100 мл молока.
С 4 месяцев дозу увеличивают до 250 мл, но постепенно переходят на молочные продукты.
Взрослые собаки
Взрослым питомцам рекомендуется ограничить молочные продукты из-за возможной непереносимости лактозы. Молоко может стать редким лакомством, если отсутствуют проблемы с пищеварением.
Рацион собаки — это выбор владельца. Главное — наблюдать за реакцией организма на молочные продукты и выбирать только качественные и безопасные варианты.
Уточнения
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.