Почему кошки ненавидят воду: вся правда о пушистых пловцах

Кошки — существа независимые и загадочные. Многие считают, что их страх перед водой обусловлен врождённой особенностью. Но правда ли это? На самом деле большинство кошачьих от природы являются отличными пловцами. Тогда почему они так яростно сопротивляются купанию? Всё дело в их инстинктах и физиологических особенностях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

Основные причины нелюбви к воде

Неприятные ощущения от процедуры

Купание для котов — это навязанная необходимость, а шампуни с сильными ароматизаторами кажутся им отвратительными. Им проще вылизывать шерсть самостоятельно.

Риск переохлаждения

Между кожей и шерстью у кошек есть воздушная прослойка, которая регулирует теплообмен. Когда шерсть намокает, эта защита исчезает, и животное чувствует себя уязвимым.

Запах мокрой шерсти

Намокшая шерсть источает более сильный запах, что делает кота заметным для хищников и отпугивает потенциальную добычу.

Грязь и бактерии

Мокрая шерсть быстрее собирает пыль и грязь, а это повышает риск инфекций.

Смывание защитной смазки

Шерсть кошек покрыта специальной смазкой, которая делает её блестящей и защищённой. Вода разрушает этот слой, ухудшая состояние шерсти.

Почему собаки не боятся воды

Ответ кроется в их эволюции. Предки собак привыкли жить в условиях, где вода была частью среды обитания: они переплывали реки и преодолевали препятствия. У собак шерсть лучше защищена кожным жиром, что помогает быстрее высыхать. Коты, напротив, произошли от видов, живших вдали от крупных водоёмов, поэтому избегают воды на инстинктивном уровне.

Как приучить кошку к воде

Знакомство с ванной

Поставьте питомца в сухую ванну, чтобы он привык к новой обстановке. Постепенно добавляйте немного воды, поощряя лакомством.

Игра с водой

Налейте немного воды в таз и добавьте игрушки. Это поможет пробудить у котёнка любопытство.

Постепенное привыкание

Периодически кормите кота рядом с включённой водой, чтобы он привыкал к её звукам. Позже можно позволить ему окунуть лапки.

Полезные советы для купания

Температура воды должна быть 38-40°C.

Постелите на дно ванны резиновый коврик, чтобы лапы не скользили.

Используйте стакан или черпак вместо душа, чтобы не пугать животное сильным напором.

Заключение

Кошки не боятся воды, но избегают её из-за природных особенностей. С терпением и правильным подходом можно научить питомца относиться к воде спокойнее, если это действительно необходимо.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

