Как легко отучить кота гадить где попало: простые советы для решения проблемы

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хозяин мечтает о чистоплотном и воспитанном питомце, но иногда кошки начинают игнорировать лоток и выбирать самые неподходящие места для туалета. Это может быть связано как с их физиологическим состоянием, так и с психологическими причинами. Разберёмся, как решить эту проблему и вернуть чистоту в дом.

Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Старая кошка

Почему кошка гадит где попало

Причины могут быть разными, от банального неудобства до серьезных заболеваний. Основные факторы включают:

Неудобный или грязный лоток.

Неподходящее место для туалета.

Смена наполнителя.

Стресс или появление нового члена семьи.

Болезни мочеполовой системы или суставов.

Территориальные метки во время полового созревания.

Понять корень проблемы — первый шаг к её решению. Например, если кошка резко изменила поведение, важно обратить внимание на её здоровье и посетить ветеринара.

Как вернуть кошку в лоток

Проверьте лоток

Убедитесь, что лоток чистый и находится в укромном месте. Если кошке не нравится наполнитель, попробуйте вернуться к старому варианту или предложить разные виды.

Правильное место

Лоток должен быть установлен там, где кошка чувствует себя защищённой. Если питомец предпочёл другое место, попробуйте временно перенести туда лоток, а затем постепенно передвигать его в удобное для вас место.

Замена лотка

Если ваш питомец вырос, старый лоток мог стать для него тесным. Выберите модель большего размера или с низкими бортиками для пожилых животных.

Устранение запаха

Используйте специальные средства для удаления кошачьей мочи. Даже слабый запах может привлечь питомца обратно.

Антистрессовые меры

В случае стресса проявляйте терпение, ласку и обеспечьте питомцу спокойствие. Можно использовать спреи с успокаивающим эффектом или натуральные отпугиватели.

Как быть с метками

Коты часто оставляют метки во время полового созревания или для обозначения территории. Если вы не планируете разводить потомство, стерилизация — самый эффективный способ решения проблемы. В случае отказа от стерилизации можно использовать гормональные препараты, но только по рекомендации ветеринара.

Народные методы

Для отпугивания кошек от нежелательных мест можно использовать апельсиновые корки, чеснок или двусторонний скотч. Если кошка гадит в цветочные горшки, накройте землю фольгой или декоративной сеткой.

Заключение

Отучить кошку гадить в неположенных местах возможно, но это требует терпения и внимания. Устраните причины такого поведения, обеспечьте питомцу комфорт и спокойствие, и проблема исчезнет сама собой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

