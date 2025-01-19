Отучаем собаку прыгать при встрече: удивительно простой метод

Радость собаки от встречи с человеком часто выражается прыжками и попытками поставить лапы на грудь. Это естественное поведение, ведь питомец хочет облизать лицо хозяина. Такое поведение свойственно всем собакам, которые не были обучены альтернативным способам проявления радости.
В природе облизывание морды сородича — знак приветствия и дружелюбия. Этот жест может быть адресован не только собакам, но и другим любимцам, например, котам. Однако лицо человека находится слишком высоко, поэтому собака встает на задние лапы и опирается на вас передними, чтобы сохранить равновесие.
Хотя собаки делают это от избытка чувств, большинству людей такое поведение не нравится. Особенно это становится проблемой, когда маленький щенок превращается в крупного пса, который может испачкать одежду или причинить дискомфорт.
Наказывать собаку за радость бесполезно и даже вредно. Крики и грубость лишь запутают животное и могут вызвать страх. Отпихивание и попытки уйти от питомца только усиливают его возбуждение. Для собаки это может выглядеть как приглашение к игре или вызов для новых прыжков.
Ругательства также малоэффективны, так как собака не понимает, за что её наказывают, особенно в возбужденном состоянии.
Чтобы отучить собаку прыгать, лучше всего использовать метод игнорирования. Вот как это работает:
Если собака снова попытается прыгнуть, повторите игнорирование. Важно сохранять последовательность: внимание и похвала — только за спокойное поведение.
Собаки быстро учатся на положительном подкреплении. Если хвалить питомца за правильное поведение, он поймёт, что стоять на всех четырёх лапах — лучший способ получить внимание и поощрение.
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