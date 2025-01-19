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Отучаем собаку прыгать при встрече: удивительно простой метод

2:32
Зоосфера

Радость собаки от встречи с человеком часто выражается прыжками и попытками поставить лапы на грудь. Это естественное поведение, ведь питомец хочет облизать лицо хозяина. Такое поведение свойственно всем собакам, которые не были обучены альтернативным способам проявления радости.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Почему собака прыгает

В природе облизывание морды сородича — знак приветствия и дружелюбия. Этот жест может быть адресован не только собакам, но и другим любимцам, например, котам. Однако лицо человека находится слишком высоко, поэтому собака встает на задние лапы и опирается на вас передними, чтобы сохранить равновесие.

Хотя собаки делают это от избытка чувств, большинству людей такое поведение не нравится. Особенно это становится проблемой, когда маленький щенок превращается в крупного пса, который может испачкать одежду или причинить дискомфорт.

Что делать нельзя

Наказывать собаку за радость бесполезно и даже вредно. Крики и грубость лишь запутают животное и могут вызвать страх. Отпихивание и попытки уйти от питомца только усиливают его возбуждение. Для собаки это может выглядеть как приглашение к игре или вызов для новых прыжков.

Ругательства также малоэффективны, так как собака не понимает, за что её наказывают, особенно в возбужденном состоянии.

Эффективный метод — игнорирование

Чтобы отучить собаку прыгать, лучше всего использовать метод игнорирования. Вот как это работает:

  • Оставайтесь спокойными: когда собака встречает вас с восторгом, притворитесь, что не замечаете её. Скрестите руки на груди, отвернитесь и не издавайте ни звука.
  • Дождитесь спокойствия: после нескольких неудачных попыток привлечь ваше внимание собака остановится. В этот момент посмотрите на неё, похвалите и поговорите доброжелательно.
  • Поощряйте хорошее поведение: предложите лакомство, чтобы закрепить спокойное приветствие.

Если собака снова попытается прыгнуть, повторите игнорирование. Важно сохранять последовательность: внимание и похвала — только за спокойное поведение.

Закрепление результата

Собаки быстро учатся на положительном подкреплении. Если хвалить питомца за правильное поведение, он поймёт, что стоять на всех четырёх лапах — лучший способ получить внимание и поощрение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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