Кошка и растения: как избежать битвы в вашем доме

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка грызёт цветы, раскапывает горшки или путает их с лотком? Эти привычки могут раздражать владельцев и ставить под угрозу жизнь растений. Но, поняв причины поведения, вы сможете найти решения, чтобы сохранить мир в доме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Почему кошка грызёт цветы

Обнаружить повреждённые листья любимого растения неприятно. Однако кошка делает это не из вредности, а по следующим причинам:

Недостаток микроэлементов: животное может восполнять дефицит витаминов из растений, а иногда грызёт листья, чтобы утолить жажду.

животное может восполнять дефицит витаминов из растений, а иногда грызёт листья, чтобы утолить жажду. Очищение организма: некоторые растения вызывают рвотные позывы, помогая кошке избавиться от комков шерсти или паразитов.

некоторые растения вызывают рвотные позывы, помогая кошке избавиться от комков шерсти или паразитов. Скука: если питомец остаётся один надолго, он может "назначить" растение объектом для игр.

если питомец остаётся один надолго, он может "назначить" растение объектом для игр. Стресс: постоянное желание что-то жевать может быть связано с тревогой. Это часто сопровождается чрезмерным вылизыванием или мяуканьем.

Что делать

Уберите из дома опасные для кошек растения.

Организуйте для питомца собственную "зелёную зону" с травами (овёс, пшеница).

Отпугнуть кошку от цветов поможет опрыскивание листьев цитрусовой водой.

Почему кошка раскапывает горшки

Даже если кошку не интересуют листья, от "раскопок" могут пострадать корни растений. Причины такого поведения включают:

Инстинкты: копание в земле помогает диким кошкам прятать добычу или метить территорию. Домашние питомцы могут проявлять те же инстинкты.

копание в земле помогает диким кошкам прятать добычу или метить территорию. Домашние питомцы могут проявлять те же инстинкты. Минералы: животные иногда съедают грунт, восполняя недостаток калия, кальция или других веществ.

животные иногда съедают грунт, восполняя недостаток калия, кальция или других веществ. Игра: горшок — отличное место для игр, особенно если в земле завелись жучки.

Что делать

Убедитесь, что рацион кошки сбалансирован.

Укройте землю в горшках камнями, корой или вырезанными кругами из фанеры.

Положите в горшки корочки цитрусовых — их запах отпугнёт кошку.

Кошка путает горшок с лотком

Грунт в горшках напоминает кошке наполнитель, поэтому она может использовать его как туалет. Возможные причины:

Ассоциации: если питомец почувствует, что грунт удобен для закапывания, это станет привычкой.

если питомец почувствует, что грунт удобен для закапывания, это станет привычкой. Неудобный лоток: неподходящий размер, запах или расположение могут заставить кошку искать альтернативу.

неподходящий размер, запах или расположение могут заставить кошку искать альтернативу. Чистоплотность: грязный лоток часто провоцирует питомцев искать чистое место.

Что делать

Полностью замените почву в горшке, чтобы устранить запах.

Проверьте, удобен ли лоток для питомца, и регулярно очищайте его.

Если кошка избегает лотка, попробуйте сменить наполнитель или его тип.

Заключение

Сохранить дружбу между кошкой и растениями возможно! Достаточно разобраться в причинах поведения питомца, проявить терпение и организовать комфортное пространство как для кошки, так и для зелёных обитателей вашего дома.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

