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Кошка и растения: как избежать битвы в вашем доме

3:06
Зоосфера

Кошка грызёт цветы, раскапывает горшки или путает их с лотком? Эти привычки могут раздражать владельцев и ставить под угрозу жизнь растений. Но, поняв причины поведения, вы сможете найти решения, чтобы сохранить мир в доме.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Почему кошка грызёт цветы

Обнаружить повреждённые листья любимого растения неприятно. Однако кошка делает это не из вредности, а по следующим причинам:

  • Недостаток микроэлементов: животное может восполнять дефицит витаминов из растений, а иногда грызёт листья, чтобы утолить жажду.
  • Очищение организма: некоторые растения вызывают рвотные позывы, помогая кошке избавиться от комков шерсти или паразитов.
  • Скука: если питомец остаётся один надолго, он может "назначить" растение объектом для игр.
  • Стресс: постоянное желание что-то жевать может быть связано с тревогой. Это часто сопровождается чрезмерным вылизыванием или мяуканьем.

Что делать

  • Уберите из дома опасные для кошек растения.
  • Организуйте для питомца собственную "зелёную зону" с травами (овёс, пшеница).
  • Отпугнуть кошку от цветов поможет опрыскивание листьев цитрусовой водой.

Почему кошка раскапывает горшки

Даже если кошку не интересуют листья, от "раскопок" могут пострадать корни растений. Причины такого поведения включают:

  • Инстинкты: копание в земле помогает диким кошкам прятать добычу или метить территорию. Домашние питомцы могут проявлять те же инстинкты.
  • Минералы: животные иногда съедают грунт, восполняя недостаток калия, кальция или других веществ.
  • Игра: горшок — отличное место для игр, особенно если в земле завелись жучки.

Что делать

  • Убедитесь, что рацион кошки сбалансирован.
  • Укройте землю в горшках камнями, корой или вырезанными кругами из фанеры.
  • Положите в горшки корочки цитрусовых — их запах отпугнёт кошку.

Кошка путает горшок с лотком

Грунт в горшках напоминает кошке наполнитель, поэтому она может использовать его как туалет. Возможные причины:

  • Ассоциации: если питомец почувствует, что грунт удобен для закапывания, это станет привычкой.
  • Неудобный лоток: неподходящий размер, запах или расположение могут заставить кошку искать альтернативу.
  • Чистоплотность: грязный лоток часто провоцирует питомцев искать чистое место.

Что делать

  • Полностью замените почву в горшке, чтобы устранить запах.
  • Проверьте, удобен ли лоток для питомца, и регулярно очищайте его.
  • Если кошка избегает лотка, попробуйте сменить наполнитель или его тип.

Заключение

Сохранить дружбу между кошкой и растениями возможно! Достаточно разобраться в причинах поведения питомца, проявить терпение и организовать комфортное пространство как для кошки, так и для зелёных обитателей вашего дома.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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