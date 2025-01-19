Ушной клещ у животных: признаки, которые нельзя игнорировать

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Отодектоз — одно из самых частых дерматологических заболеваний, которое встречается у кошек, собак и других домашних питомцев. Виновником недуга является ушной клещ, паразитирующий в наружном слуховом проходе и на ушных раковинах.

Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сфинкс

Как понять, что у питомца отодектоз

Рассмотреть клеща невооружённым глазом практически невозможно из-за его маленьких размеров. Но вы можете заподозрить проблему, обратив внимание на следующие признаки:

Постоянное чесание ушей

Покраснения и раздражения на внутренней стороне ушных раковин

Беспокойное поведение питомца

Неприятный запах и выделения из ушей

Наклон головы в сторону

При обнаружении этих симптомов не откладывайте визит к ветеринару-дерматологу. Чем раньше начато лечение, тем легче избавить животное от паразита.

Чем опасен ушной клещ

Ушной клещ обитает в слуховом проходе, где питается лимфой, прокалывая кожу. Это вызывает сильное раздражение, зуд и жжение, из-за чего питомец начинает беспокойно трясти головой и расчесывать уши. Шершавое тело клеща дополнительно травмирует эпидермис, что может привести к:

Развитию отита

Присоединению бактериальных инфекций

Воспалению барабанных перепонок, а в тяжёлых случаях — к воспалению мозговых оболочек и угрозе жизни питомца

Важно знать: клещ размножается быстро — уже через четыре дня личинки становятся активными паразитами. Это требует срочного лечения.

Как происходит заражение

Заразиться отодектозом питомец может при контакте с уже инфицированным животным или через общие предметы (подстилки, игрушки, расчески). Чаще всего переносчиками выступают бездомные или дикие животные.

Чтобы минимизировать риск:

Избегайте контакта с уличными животными. Следите за чистотой подстилки, ушей и аксессуаров питомца. Проводите профилактическую обработку ушей.

Лечение отодектоза

Лечение должен назначать ветеринар. Для точного диагноза врач делает соскоб из слухового прохода, чтобы определить стадию заболевания и наличие сопутствующих инфекций. На основе анализа подбирается схема лечения.

Как правило, применяются:

Ушные капли или мази для наружного применения.

Антибиотики (если присоединилась инфекция).

Другие препараты в зависимости от степени поражения.

Раннее обращение к врачу позволяет вылечить отодектоз за несколько дней.

Как защитить питомца

Вот что вы можете сделать, чтобы предотвратить заражение ушным клещом:

Регулярно осматривайте уши питомца. Чистите их после каждой прогулки, но не реже двух раз в неделю. Наблюдайте за поведением. Любые изменения могут быть первым сигналом о проблеме. Используйте противопаразитарные средства. Проконсультируйтесь с ветеринаром перед использованием шампуней, спреев или ошейников. Избегайте контакта с бездомными животными. Это основной источник заражения.

Уточнения

Отодектоз (otodectosis; ушная чесотка) — акариаз домашних животных и редко человека, вызванный паразитированием в ушах клещей Otodectos cynotis.

