Ушной клещ у животных: признаки, которые нельзя игнорировать

Отодектоз — одно из самых частых дерматологических заболеваний, которое встречается у кошек, собак и других домашних питомцев. Виновником недуга является ушной клещ, паразитирующий в наружном слуховом проходе и на ушных раковинах.
Рассмотреть клеща невооружённым глазом практически невозможно из-за его маленьких размеров. Но вы можете заподозрить проблему, обратив внимание на следующие признаки:
При обнаружении этих симптомов не откладывайте визит к ветеринару-дерматологу. Чем раньше начато лечение, тем легче избавить животное от паразита.
Ушной клещ обитает в слуховом проходе, где питается лимфой, прокалывая кожу. Это вызывает сильное раздражение, зуд и жжение, из-за чего питомец начинает беспокойно трясти головой и расчесывать уши. Шершавое тело клеща дополнительно травмирует эпидермис, что может привести к:
Важно знать: клещ размножается быстро — уже через четыре дня личинки становятся активными паразитами. Это требует срочного лечения.
Заразиться отодектозом питомец может при контакте с уже инфицированным животным или через общие предметы (подстилки, игрушки, расчески). Чаще всего переносчиками выступают бездомные или дикие животные.
Лечение должен назначать ветеринар. Для точного диагноза врач делает соскоб из слухового прохода, чтобы определить стадию заболевания и наличие сопутствующих инфекций. На основе анализа подбирается схема лечения.
Раннее обращение к врачу позволяет вылечить отодектоз за несколько дней.
Вот что вы можете сделать, чтобы предотвратить заражение ушным клещом:
Отодектоз (otodectosis; ушная чесотка) — акариаз домашних животных и редко человека, вызванный паразитированием в ушах клещей Otodectos cynotis.
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