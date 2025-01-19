Ваши действия при осложнённых родах у питомца: советы владельцам

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы ждёте прибавления в семействе ваших питомцев и не знаете, стоит ли принимать роды самостоятельно или лучше обратиться к ветеринару? Ответить на этот вопрос можно только после внимательной оценки своих возможностей. Важно понимать, что если возникнут осложнения, только профессиональный ветеринар сможет оказать необходимую помощь, защитив здоровье как матери, так и потомства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Роды у собак: на что обратить внимание

Обычно роды у собак проходят естественно, но иногда возможны осложнения. Например, неправильное положение плода или сложности, связанные с крупным размером щенков. Особенно это касается мелких пород и собак с анатомическими особенностями, таких как боксеры или бульдоги, у которых процесс родов может быть затруднён из-за широкой головы.

Ошибки при оказании акушерской помощи или преждевременное вмешательство могут стать фатальными. Если у суки наблюдаются преждевременные схватки, выражающиеся в беспокойстве, постоянных потугах, чередующихся с коротким отдыхом, то без ветеринара не обойтись. Причинами таких схваток могут быть переохлаждение, травмы, неправильное кормление или стресс. Ветеринар сможет стабилизировать состояние животного с помощью медикаментов и, при необходимости, провести операцию.

Другая проблема — слабые схватки или затяжные роды. Причинами могут быть ожирение, истощение, недостаток активности, узкий таз или заболевания. Убедитесь, что роды проходят в тишине, без яркого света и грубого обращения с собакой. Особое внимание нужно уделить отходу последа, чтобы избежать осложнений.

Кошки: особенности родов

Кошки тоже требуют заботы и подготовки. За пару дней до родов они начинают искать укромное место. Владельцу важно заранее подготовить такое пространство, особенно если это первые роды у породы сфинкс, шотландской или вислоухой кошки.

На девятой неделе беременности у кошек опускается живот, а за 12-24 часа до родов они теряют аппетит, хотя это наблюдается не всегда. Перед началом схваток у них снижается ректальная температура. Родовой процесс проходит в три стадии:

Подготовительная: длится от 6 до 12 часов, иногда до 36 у первородящих. Кошка беспокоится, активно себя вылизывает.

длится от 6 до 12 часов, иногда до 36 у первородящих. Кошка беспокоится, активно себя вылизывает. Основная: начинаются потуги, отходят околоплодные воды, и появляется первый котёнок. Обычно кошка сама освобождает его от оболочки, но если она не справляется, хозяину нужно помочь.

начинаются потуги, отходят околоплодные воды, и появляется первый котёнок. Обычно кошка сама освобождает его от оболочки, но если она не справляется, хозяину нужно помочь. Завершающая: отходит плацента. Количество последов должно совпадать с числом котят.

Если роды затягиваются более чем на 12 часов, наблюдаются бурые выделения или после первых родов долго не появляются последующие, необходимо срочно обращаться к ветеринару.

Когда помощь ветеринара обязательна

Затяжные роды, слабые или сильные потуги, а также осложнения, связанные с особенностями породы, требуют профессиональной помощи.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

