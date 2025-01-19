Ухаживаем за пожилой кошкой: что нужно знать каждому владельцу

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда кошка начинает стареть, изменения в её организме могут происходить незаметно, но со временем это сказывается на её здоровье и поведении. Первыми сигналами могут стать проблемы с внутренними органами, замедление обмена веществ и снижение функции почек. Эти изменения нередко зависят от образа жизни питомца, его породы и качества питания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

Как определить первые признаки старения

Важно внимательно наблюдать за поведением кошки. У стареющего питомца могут проявляться:

Снижение активности или, наоборот, повышенная игривость

Капризность

Нестандартные изменения в привычках

В таких ситуациях ветеринарные клиники рекомендуют постепенно корректировать рацион кошки. Пожилым животным необходима легко усваиваемая пища, богатая витаминами, белками и минералами. Часто у старых кошек наблюдаются запоры, поэтому важно обеспечить питомцу доступ к воде и еде в любое время суток. Старые кошки обычно едят и пьют понемногу, но часто, и это нужно учитывать при организации их питания.

Условия для комфортной старости

Ветклиники Москвы советуют владельцам уделять особое внимание созданию комфортных условий для отдыха. Важно:

Обеспечить кошке спокойное место для сна, защищённое от шума и беспокойства

Следить за температурой в помещении. Если питомец часто лежит возле батареи, это может указывать на нехватку тепла

Также пожилым животным нежелательно путешествовать, так как возраст усиливает их чувствительность к стрессу

Здоровье — под пристальным вниманием

Стареющим кошкам требуется регулярный осмотр у ветеринара. Особенно важно следить за состоянием зубов, дёсен, шерсти и когтей. Болезни дёсен — одна из частых проблем пожилых кошек, которые могут начать отказываться от еды из-за боли. При первых признаках недомогания необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Если животное перестало откликаться на команды или реагировать на звуки, возможно, у него прогрессируют проблемы со слухом. Это ещё один повод посетить ветеринара для диагностики и помощи.

Забота о пожилых питомцах

Правильное питание, комфортные условия и регулярное медицинское наблюдение помогут вашей кошке чувствовать себя лучше в зрелом возрасте. Забота о питомце в этот период особенно важна, ведь от вашего внимания зависит её качество жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

