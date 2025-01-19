Ухаживаем за пожилой кошкой: что нужно знать каждому владельцу

Когда кошка начинает стареть, изменения в её организме могут происходить незаметно, но со временем это сказывается на её здоровье и поведении. Первыми сигналами могут стать проблемы с внутренними органами, замедление обмена веществ и снижение функции почек. Эти изменения нередко зависят от образа жизни питомца, его породы и качества питания.
Важно внимательно наблюдать за поведением кошки. У стареющего питомца могут проявляться:
В таких ситуациях ветеринарные клиники рекомендуют постепенно корректировать рацион кошки. Пожилым животным необходима легко усваиваемая пища, богатая витаминами, белками и минералами. Часто у старых кошек наблюдаются запоры, поэтому важно обеспечить питомцу доступ к воде и еде в любое время суток. Старые кошки обычно едят и пьют понемногу, но часто, и это нужно учитывать при организации их питания.
Ветклиники Москвы советуют владельцам уделять особое внимание созданию комфортных условий для отдыха. Важно:
Стареющим кошкам требуется регулярный осмотр у ветеринара. Особенно важно следить за состоянием зубов, дёсен, шерсти и когтей. Болезни дёсен — одна из частых проблем пожилых кошек, которые могут начать отказываться от еды из-за боли. При первых признаках недомогания необходимо немедленно обратиться к специалисту.
Если животное перестало откликаться на команды или реагировать на звуки, возможно, у него прогрессируют проблемы со слухом. Это ещё один повод посетить ветеринара для диагностики и помощи.
Правильное питание, комфортные условия и регулярное медицинское наблюдение помогут вашей кошке чувствовать себя лучше в зрелом возрасте. Забота о питомце в этот период особенно важна, ведь от вашего внимания зависит её качество жизни.
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