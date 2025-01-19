Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изысканный холостяцкий ужин: пельмени в стиле карбонары
Крупнейший производитель грузовиков получил поддержку Билла Гейтса
Диатез: как избежать осложнений и сохранить здоровье ребенка
Средневековые НЛО — ученые задались вопросом о контактах с пришельцами до 20 века
Нападение обезьяны: как спасли жительницу Зеленограда
Минеральный источник Каламени: уединение и тепло круглый год
Рой черных дыр найден в Млечном Пути: новое исследование
Ягодичный мостик: как это упражнение меняет вашу физическую форму
Ваша квартира тесная? Вот как эффективно использовать пространство

Ухаживаем за пожилой кошкой: что нужно знать каждому владельцу

2:37
Зоосфера » Кошки

Когда кошка начинает стареть, изменения в её организме могут происходить незаметно, но со временем это сказывается на её здоровье и поведении. Первыми сигналами могут стать проблемы с внутренними органами, замедление обмена веществ и снижение функции почек. Эти изменения нередко зависят от образа жизни питомца, его породы и качества питания.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Как определить первые признаки старения

Важно внимательно наблюдать за поведением кошки. У стареющего питомца могут проявляться:

  • Снижение активности или, наоборот, повышенная игривость
  • Капризность
  • Нестандартные изменения в привычках

В таких ситуациях ветеринарные клиники рекомендуют постепенно корректировать рацион кошки. Пожилым животным необходима легко усваиваемая пища, богатая витаминами, белками и минералами. Часто у старых кошек наблюдаются запоры, поэтому важно обеспечить питомцу доступ к воде и еде в любое время суток. Старые кошки обычно едят и пьют понемногу, но часто, и это нужно учитывать при организации их питания.

Условия для комфортной старости

Ветклиники Москвы советуют владельцам уделять особое внимание созданию комфортных условий для отдыха. Важно:

  • Обеспечить кошке спокойное место для сна, защищённое от шума и беспокойства
  • Следить за температурой в помещении. Если питомец часто лежит возле батареи, это может указывать на нехватку тепла
  • Также пожилым животным нежелательно путешествовать, так как возраст усиливает их чувствительность к стрессу

Здоровье — под пристальным вниманием

Стареющим кошкам требуется регулярный осмотр у ветеринара. Особенно важно следить за состоянием зубов, дёсен, шерсти и когтей. Болезни дёсен — одна из частых проблем пожилых кошек, которые могут начать отказываться от еды из-за боли. При первых признаках недомогания необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Если животное перестало откликаться на команды или реагировать на звуки, возможно, у него прогрессируют проблемы со слухом. Это ещё один повод посетить ветеринара для диагностики и помощи.

Забота о пожилых питомцах

Правильное питание, комфортные условия и регулярное медицинское наблюдение помогут вашей кошке чувствовать себя лучше в зрелом возрасте. Забота о питомце в этот период особенно важна, ведь от вашего внимания зависит её качество жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Еда и рецепты
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Последние материалы
6 гаджетов, которые облегчат уборку дома и сэкономят ваше время
Россияне столкнулись с проблемой перевода денег после санкций против Газпромбанка
Последнее публичное выступление Дэвида Линча назвали пророческим
Вкус детства: готовим рецепты по классическому советскому рецепту
Возвращение легенды: Fiat 128 с современным дизайном и мощным мотором
Искусственные ямочки на щеках: хит сезона или временный тренд
Квантовая механика разрешает главный парадокс путешествий во времени
Что делать, если у собаки появился неприятный запах из пасти
Синяки под глазами? Простой способ скрыть их навсегда
Иерусалимские находки: первые свидетельства жертвоприношений животных в Иудейском царстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.