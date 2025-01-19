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Что делать, если у собаки появился неприятный запах из пасти

1:18
Зоосфера » Собаки

Вы задумывались, насколько важен регулярный уход за зубами вашего питомца? Профилактические осмотры в ветеринарной клинике не только помогают выявить проблемы на ранних стадиях, но и значительно улучшают качество жизни животных.

Щенки таксы
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы

Внимание на запах: первый признак проблемы

С возрастом у животных увеличивается риск развития заболеваний, таких как пародонтоз, периодонтит или пульпит. Одним из первых сигналов является неприятный запах из пасти, вызванный активностью бактерий.

Причиной запаха могут быть минеральные отложения, образующие налет и камень. Они создают благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов. Важно помнить, что налет и камень могут находиться не только на видимой поверхности зубов, но и под деснами, что часто остается незамеченным. Без своевременного вмешательства воспаление может привести к потере зубов.

Профилактика — ключ к здоровью

Регулярная чистка зубов с использованием современных методов, таких как ультразвук, помогает предотвратить развитие многих заболеваний. Периодические осмотры у ветеринарного стоматолога — это залог долгой и здоровой жизни вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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