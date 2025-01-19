Кошачья слепота: как вовремя распознать беду

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Болезни глаз у кошек остаются незаметными до тех пор, пока не проявляются серьезные симптомы. Хозяева нередко даже не догадываются, что их питомец может страдать от ухудшения зрения или полной слепоты. К счастью, современные ветеринарные клиники способны вовремя выявить и устранить подобные проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

Уникальное зрение кошек

Кошачьи глаза — это сложный и удивительный механизм, который позволяет им превосходно видеть в темноте. Сетчатка их глаз устроена так, что количество палочек в разы превышает их число у человека. Именно это обеспечивает кошкам способность видеть в сумерках и четко реагировать на движение. Однако, несмотря на уникальную природу их зрения, оно не защищено от болезней.

Причины ухудшения зрения

Проблемы с глазами у кошек могут возникнуть как из-за внешних факторов, так и по внутренним причинам. Вот основные источники:

Экзогенные: травмы, механические повреждения.

Эндогенные: инфекции, нарушение обменных процессов.

Своевременное обращение к ветеринару поможет диагностировать и вылечить заболевания до их перехода в тяжелую стадию.

Признаки глазных заболеваний

Обратите внимание на следующие симптомы у питомца:

Увеличение глазного яблока

Помутнение хрусталика

Появление выделений (гнойных или прозрачных)

Щурение и боязнь света

Пятна на роговице (серые или черные)

Изменение цвета глаз

При обнаружении любого из этих признаков важно не заниматься самолечением. Визит к ветеринару-офтальмологу и качественная диагностика станут первым шагом на пути к выздоровлению.

Как возраст влияет на зрение

С возрастом у кошек (обычно после 8 лет) нередко развивается катаракта. Это заболевание постепенно ухудшает зрение и может привести к слепоте. Чтобы предотвратить развитие катаракты, рекомендуется:

Обеспечить питомцу сбалансированное питание с добавлением поливитаминов. Использовать глазные капли и витамины, прописанные ветеринаром.

Если болезнь уже запущена, возможно хирургическое вмешательство: замена пораженного хрусталика на искусственный. Ветеринарные клиники в Москве успешно проводят такие операции.

Жизнь слепой кошки

Слепота может проявляться в виде неуверенной походки, столкновений с предметами, расширенных зрачков и отсутствия реакции на свет. Даже если ваш питомец полностью потерял зрение, он способен жить полноценной жизнью. Главное — обезопасить дом и не выпускать его на улицу.

Современные методы лечения

Сегодня ветеринарная офтальмология достигла больших успехов. Лечение болезней глаз стало доступным и эффективным. Да, оно требует затрат, но здоровье вашего питомца того стоит.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

