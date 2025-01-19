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Как выбрать намордник для щенка: что упускают многие владельцы

3:40
Зоосфера » Собаки

Сегодня выбор намордников для собак действительно огромен. Эти изделия изготавливаются из кожи, пластика, металлической сетки, синтетических материалов или их комбинаций. Однако чтобы правильно выбрать аксессуар, важно учитывать его назначение, особенности материала и породу питомца.

Американский питбультерьер
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Американский питбультерьер

Виды намордников

Намордники подразделяются на несколько категорий, каждая из которых имеет свои особенности.

Ветеринарные

Такие намордники сделаны в форме петли или по типу "медвежьего" и используются для осмотра животного у ветеринара. Они плотно фиксируют пасть, исключая травмы для персонала. Однако их надевают лишь на короткое время, чтобы собака не ощущала сильного дискомфорта.

Прогулочные

Эти намордники чаще всего выполнены в виде сетки (металлической, пластиковой или кожаной). Конструкция обеспечивает комфорт при длительном ношении. Широкие ячейки помогают избежать перегрева летом, однако такие модели не всегда защищают от подбора пищи с земли.

  • Пластиковые сетки. Лёгкие и недорогие, но не слишком прочные. Они подходят для мелких пород.
    Кожаные сетки. Комфортны в мороз, но быстро теряют форму и требуют ухода.
  • Металлические сетки. Надёжные, обеспечивают прекрасный воздухообмен, позволяют поить собаку, не снимая намордник. Зимой рекомендуется использовать модели с кожаными вставками для защиты от обморожения.

Закрытые

Намордники из кожи и пластика предотвращают укусы, но плохо вентилируются, что может привести к тепловому удару. Их использование требует особой осторожности.

Рабочие

Изготавливаются из кожи с металлическими вставками и предназначены для служебных собак. Такие модели усиливают силу удара, но исключают прямой контакт зубов с целью.

Как выбрать подходящий намордник

При выборе важно учитывать анатомию собаки. Для этого измерьте длину, ширину, высоту и обхват морды, а также обхват шеи и расстояние от глаз до затылка. Намордник должен:

  1. Плотно фиксироваться, но не давить на нос и глаза.
  2. Позволять собаке открывать пасть и облизываться.
  3. Не спадать и не натирать кожу (используйте модели с мягкими прокладками).

Подходящие материалы

  • Пластик. Лёгкий и удобный в уходе, идеален для щенков и мелких пород.
  • Металл с пластиковым покрытием. Удобен в жару и мороз, долговечен, позволяет собаке пить.
  • Кожа. Хороша для рабочих целей, но требует регулярного ухода и не подходит для длительного ношения.

Почему намордник — не панацея

Даже самый надёжный намордник не заменит контроля со стороны владельца. Собаку нужно обучать не подбирать предметы с земли. Постоянное нахождение в наморднике мешает животному играть и познавать мир, что негативно сказывается на его психологическом состоянии.

Как приучить собаку к наморднику

  1. Познакомьте питомца с намордником: дайте обнюхать и поощрите лакомством.
  2. Постепенно приучайте класть морду внутрь. Каждый раз увеличивайте время, закрепляя ремешки.
  3. Начните с коротких прогулок, постепенно удлиняя их.
  4. Всегда хвалите собаку за спокойное поведение в наморднике.

Намордник должен ассоциироваться у питомца только с положительными эмоциями!

Уточнения

Намордник (от «морда») — приспособление, род оброти, узды, ременной, проволочной и прочей, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, чтобы они не кусались, не рыли землю, не сосали маток и т.п..

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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