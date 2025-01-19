Как выбрать намордник для щенка: что упускают многие владельцы

Сегодня выбор намордников для собак действительно огромен. Эти изделия изготавливаются из кожи, пластика, металлической сетки, синтетических материалов или их комбинаций. Однако чтобы правильно выбрать аксессуар, важно учитывать его назначение, особенности материала и породу питомца.
Намордники подразделяются на несколько категорий, каждая из которых имеет свои особенности.
Такие намордники сделаны в форме петли или по типу "медвежьего" и используются для осмотра животного у ветеринара. Они плотно фиксируют пасть, исключая травмы для персонала. Однако их надевают лишь на короткое время, чтобы собака не ощущала сильного дискомфорта.
Эти намордники чаще всего выполнены в виде сетки (металлической, пластиковой или кожаной). Конструкция обеспечивает комфорт при длительном ношении. Широкие ячейки помогают избежать перегрева летом, однако такие модели не всегда защищают от подбора пищи с земли.
Намордники из кожи и пластика предотвращают укусы, но плохо вентилируются, что может привести к тепловому удару. Их использование требует особой осторожности.
Изготавливаются из кожи с металлическими вставками и предназначены для служебных собак. Такие модели усиливают силу удара, но исключают прямой контакт зубов с целью.
При выборе важно учитывать анатомию собаки. Для этого измерьте длину, ширину, высоту и обхват морды, а также обхват шеи и расстояние от глаз до затылка. Намордник должен:
Даже самый надёжный намордник не заменит контроля со стороны владельца. Собаку нужно обучать не подбирать предметы с земли. Постоянное нахождение в наморднике мешает животному играть и познавать мир, что негативно сказывается на его психологическом состоянии.
Намордник должен ассоциироваться у питомца только с положительными эмоциями!
Намордник (от «морда») — приспособление, род оброти, узды, ременной, проволочной и прочей, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, чтобы они не кусались, не рыли землю, не сосали маток и т.п..
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