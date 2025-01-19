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Бабезиоз у собак: на какие симптомы обратить внимание

2:43
Зоосфера » Собаки

Собаки могут подвергаться заражению бабезиозом — серьёзным заболеванием, которое требует внимательного отношения. Симптомы включают анемию, тёмную мочу, периодическую лихорадку, слабость, а в дальнейшем — поражение почек и печени. Если болезнь не лечить, она может привести к острой почечной недостаточности, интоксикации и гибели питомца.

Лапа собаки
Фото: Wikipedia by Elf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лапа собаки

Сезонное заболевание

Бабезиоз чаще всего проявляется в тёплое время года, поэтому в этот период особенно важно защищать своих четвероногих друзей. Обработка собаки средствами от клещей — ключевая мера профилактики.

Способы защиты:

  • Капли на холку. Применяются раз в 2 недели.
  • Ошейник с репеллентом. Носится постоянно в течение сезона. Менять его следует дважды за сезон.
  • Спрей. Используется перед каждой прогулкой за городом или в лесу.

Для повышения эффективности препараты нужно чередовать или комбинировать, поскольку бабезии могут выработать устойчивость к одному веществу.

Что делать, если обнаружили клеща

При обнаружении клеща его необходимо правильно извлечь, чтобы в коже не остался хоботок. Поможет капля масла: она перекрывает дыхательные пути насекомого и облегчает его удаление. После процедуры место укуса дезинфицируют и начинают наблюдение за собакой.

Первые симптомы

Признаки заболевания могут проявиться уже через 3 дня после укуса:

  • Снижение активности, апатия, отказ от корма
  • Лихорадка, потемнение мочи
  • Одышка, повышенная жажда

В тяжёлых случаях возможны отёки и отсутствие мочеиспускания, что указывает на острую почечную недостаточность.

Диагностика и лечение

При первых признаках необходимо срочно обратиться к ветеринару для анализа крови. Если диагноз подтверждён, собаке назначают специфическое лечение, включающее токсичные препараты, уничтожающие бабезий. Лечение проводится строго под контролем специалиста, зачастую в условиях стационара.

Самолечение при бабезиозе категорически запрещено! Терапия требует точного соблюдения всех рекомендаций врача, включая дополнительные исследования крови и УЗИ внутренних органов.

Профилактика — залог здоровья

Помните, даже регулярные обработки не гарантируют полной защиты, но значительно снижают риск заражения. При любых изменениях в поведении питомца не откладывайте визит к ветеринару. Ваше внимание и забота могут спасти жизнь собаки!

Уточнения

Бабезиозы (бабезиеллёзы) (лат. Babesiosis) — инвазионные трансмиссивные болезни животных и человека, вызываемые простейшими рода бабезия.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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