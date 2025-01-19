Бабезиоз у собак: на какие симптомы обратить внимание

Собаки могут подвергаться заражению бабезиозом — серьёзным заболеванием, которое требует внимательного отношения. Симптомы включают анемию, тёмную мочу, периодическую лихорадку, слабость, а в дальнейшем — поражение почек и печени. Если болезнь не лечить, она может привести к острой почечной недостаточности, интоксикации и гибели питомца.
Бабезиоз чаще всего проявляется в тёплое время года, поэтому в этот период особенно важно защищать своих четвероногих друзей. Обработка собаки средствами от клещей — ключевая мера профилактики.
Для повышения эффективности препараты нужно чередовать или комбинировать, поскольку бабезии могут выработать устойчивость к одному веществу.
При обнаружении клеща его необходимо правильно извлечь, чтобы в коже не остался хоботок. Поможет капля масла: она перекрывает дыхательные пути насекомого и облегчает его удаление. После процедуры место укуса дезинфицируют и начинают наблюдение за собакой.
Признаки заболевания могут проявиться уже через 3 дня после укуса:
В тяжёлых случаях возможны отёки и отсутствие мочеиспускания, что указывает на острую почечную недостаточность.
При первых признаках необходимо срочно обратиться к ветеринару для анализа крови. Если диагноз подтверждён, собаке назначают специфическое лечение, включающее токсичные препараты, уничтожающие бабезий. Лечение проводится строго под контролем специалиста, зачастую в условиях стационара.
Самолечение при бабезиозе категорически запрещено! Терапия требует точного соблюдения всех рекомендаций врача, включая дополнительные исследования крови и УЗИ внутренних органов.
Помните, даже регулярные обработки не гарантируют полной защиты, но значительно снижают риск заражения. При любых изменениях в поведении питомца не откладывайте визит к ветеринару. Ваше внимание и забота могут спасти жизнь собаки!
Бабезиозы (бабезиеллёзы) (лат. Babesiosis) — инвазионные трансмиссивные болезни животных и человека, вызываемые простейшими рода бабезия.
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