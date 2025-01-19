Какие витамины нужны кошкам: секреты здоровья и долголетия

Нехватка витаминов у кошек может привести к серьёзным нарушениям функций организма. Даже небольшое количество этих веществ играет ключевую роль в обмене веществ, поддерживает здоровье и укрепляет иммунитет.
В отличие от углеводов, жиров или белков, витамины нужны кошкам в крошечных дозах — всего несколько сотых миллиграмма в сутки. Но именно они помогают бороться с заболеваниями, поддерживают правильный рост, развитие и способность к размножению.
Если кошка недополучает витамины, это может вызвать гиповитаминоз или авитаминоз. Причины их развития разнообразны:
стрессовые периоды: окот, лактация, экстремальные температуры;
гельминты, особенно ленточные, нарушают усвоение витаминов;
инфекционные болезни и лечение антибиотиками разрушают витаминные запасы организма.
Ответственен за иммунитет, зрение и рост клеток. Кошки не могут синтезировать его самостоятельно, поэтому он должен быть в их рационе. Источники: рыбий жир, морковь, морские водоросли, зелёные овощи.
Необходимы для здоровья кожи, зрения и предотвращения авитаминозов. Они содержатся в дрожжах, печени, молоке и ростках пшеницы.
Предотвращает развитие цинги и улучшает общее состояние. Найти его можно в зелёных овощах, морских водорослях и экстракте солода.
Известен как "солнечный витамин", поскольку его синтез стимулируется солнечным светом. Важен для формирования костей. В больших дозах содержится в рыбьем жире.
Поддерживает репродуктивные функции у кошек. Его источники — салат и ростки пшеницы.
Перед введением витаминов в рацион кошки обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Только специалист поможет подобрать нужные дозировки и избежать возможных ошибок.
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