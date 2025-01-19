Какие витамины нужны кошкам: секреты здоровья и долголетия

Нехватка витаминов у кошек может привести к серьёзным нарушениям функций организма. Даже небольшое количество этих веществ играет ключевую роль в обмене веществ, поддерживает здоровье и укрепляет иммунитет.

Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка на спине

Почему витамины так важны

В отличие от углеводов, жиров или белков, витамины нужны кошкам в крошечных дозах — всего несколько сотых миллиграмма в сутки. Но именно они помогают бороться с заболеваниями, поддерживают правильный рост, развитие и способность к размножению.

Гиповитаминоз и авитаминоз: в чём опасность

Если кошка недополучает витамины, это может вызвать гиповитаминоз или авитаминоз. Причины их развития разнообразны:

стрессовые периоды: окот, лактация, экстремальные температуры;

гельминты, особенно ленточные, нарушают усвоение витаминов;

инфекционные болезни и лечение антибиотиками разрушают витаминные запасы организма.

Какие витамины нужны вашей кошке

Витамин A

Ответственен за иммунитет, зрение и рост клеток. Кошки не могут синтезировать его самостоятельно, поэтому он должен быть в их рационе. Источники: рыбий жир, морковь, морские водоросли, зелёные овощи.

Витамины группы B

Необходимы для здоровья кожи, зрения и предотвращения авитаминозов. Они содержатся в дрожжах, печени, молоке и ростках пшеницы.

Витамин C

Предотвращает развитие цинги и улучшает общее состояние. Найти его можно в зелёных овощах, морских водорослях и экстракте солода.

Витамин D

Известен как "солнечный витамин", поскольку его синтез стимулируется солнечным светом. Важен для формирования костей. В больших дозах содержится в рыбьем жире.

Витамин E

Поддерживает репродуктивные функции у кошек. Его источники — салат и ростки пшеницы.

Не забывайте о консультации

Перед введением витаминов в рацион кошки обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Только специалист поможет подобрать нужные дозировки и избежать возможных ошибок.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

