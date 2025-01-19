Что делать, если ваш попугай заболел: важные советы

кандидоз
аспергиллез
Если ваш питомец выглядит нездоровым, не занимайтесь самолечением — обратитесь к ветеринару-орнитологу. Некоторые болезни, например, орнитоз и туберкулёз, опасны не только для птиц, но и для людей. Для правильного лечения специалист назначит анализы и подберёт подходящую терапию. Важно следовать всем рекомендациям врача, чтобы избежать осложнений.
Профилактика — лучший способ избежать болезней. Вот основные меры, которые помогут укрепить иммунитет попугая:
Используйте только свежий и качественный корм. Не покупайте зерно на развес, лучше приобретать его в специализированных магазинах или ветаптеках.
Фрукты и овощи предлагайте в сезон, чтобы избежать попадания пестицидов в организм птицы.
Не кормите попугая изо рта — человеческая микрофлора может быть вредна для птиц.
Регулярно убирайте клетку: ежедневная чистка и генеральная уборка раз в месяц обязательны.
Моющие части клетки тщательно промывайте с мылом и обдавайте кипятком.
Поддерживайте разнообразие среды, чтобы питомец оставался активным и бодрым.
До получения результатов анализов лечение носит симптоматический характер. После выявления причины заболевания ветеринар назначит препараты, которые устранят возбудителя. В экстренных случаях лучше сразу записаться на приём. Специалисты не только окажут помощь, но и проконсультируют по уходу за пернатым другом.
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