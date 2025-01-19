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Что делать, если ваш попугай заболел: важные советы

2:14
Зоосфера » Птицы

Какие болезни чаще всего встречаются у волнистых попугаев

Незаразные заболевания:

  • кормовые отравления
  • затруднённая яйцекладка
  • расстройство стула
  • механические травмы
  • авитаминозы

Вирусные болезни:

  • болезнь Пачеко
  • заболевание клюва и перьевого покрова (PBFD)
  • болезнь Ньюкасла (псевдочума)

Бактериальные инфекции:

  • туберкулёз
  • орнитоз (хламидиоз)

Грибковые заболевания:

кандидоз
аспергиллез

Волнистый попугай
Фото: Wikipedia by Josh Berglund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волнистый попугай

Что делать, если попугай заболел

Если ваш питомец выглядит нездоровым, не занимайтесь самолечением — обратитесь к ветеринару-орнитологу. Некоторые болезни, например, орнитоз и туберкулёз, опасны не только для птиц, но и для людей. Для правильного лечения специалист назначит анализы и подберёт подходящую терапию. Важно следовать всем рекомендациям врача, чтобы избежать осложнений.

Как сохранить здоровье питомца

Профилактика — лучший способ избежать болезней. Вот основные меры, которые помогут укрепить иммунитет попугая:

Кормление:

Используйте только свежий и качественный корм. Не покупайте зерно на развес, лучше приобретать его в специализированных магазинах или ветаптеках.
Фрукты и овощи предлагайте в сезон, чтобы избежать попадания пестицидов в организм птицы.
Не кормите попугая изо рта — человеческая микрофлора может быть вредна для птиц.

Гигиена:

Регулярно убирайте клетку: ежедневная чистка и генеральная уборка раз в месяц обязательны.
Моющие части клетки тщательно промывайте с мылом и обдавайте кипятком.

Обеспечение активности:

Поддерживайте разнообразие среды, чтобы питомец оставался активным и бодрым.

Если диагноз неясен

До получения результатов анализов лечение носит симптоматический характер. После выявления причины заболевания ветеринар назначит препараты, которые устранят возбудителя. В экстренных случаях лучше сразу записаться на приём. Специалисты не только окажут помощь, но и проконсультируют по уходу за пернатым другом.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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