Как паразиты провоцируют хроническую диарею у домашних животных

Расстройство пищеварения у домашних животных, сопровождающееся поносом, редко проходит само по себе. Чаще всего владельцам приходится обращаться за помощью к ветеринару, чтобы облегчить состояние четвероногого друга.
Основные факторы, вызывающие понос, можно разделить на несколько категорий:
Некоторые паразиты особенно часто провоцируют проблемы с ЖКТ у кошек и собак. Рассмотрим их подробнее:
Эти паразиты поражают тонкий кишечник, нарушая пищеварение и отток желчи. Животные обычно заражаются при проглатывании грязной воды или почвы с цистами паразитов.
Попадая в организм с сырым мясом или через больных грызунов, эти паразиты вызывают серьезные кишечные проблемы.
Деятельность этих микроорганизмов приводит к хронической диарее. Определить их наличие можно только через лабораторный анализ фекалий.
Попадают в организм с сырым мясом, вызывая хронические заболевания кишечника.
Признаки паразитарной диареи могут проявляться как кратковременно (1-2 дня), так и длительно (месяцы). Часто в экскрементах животного можно заметить кровь или слизь. Если вы обнаружили эти симптомы, немедленно покажите питомца врачу. Затягивание с визитом может привести к осложнениям, которые потребуют длительного лечения.
Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать)— патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым.
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