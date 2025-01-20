Как паразиты провоцируют хроническую диарею у домашних животных

Расстройство пищеварения у домашних животных, сопровождающееся поносом, редко проходит само по себе. Чаще всего владельцам приходится обращаться за помощью к ветеринару, чтобы облегчить состояние четвероногого друга.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака лежит на полу

Диарея может проявляться в трех формах:

Острая — продолжается несколько дней подряд

Хроническая — наблюдается постоянно

Рецидивирующая — исчезает и возвращается снова, иногда на протяжении месяцев или лет

Причины диареи у животных

Основные факторы, вызывающие понос, можно разделить на несколько категорий:

Ошибки в питании

Нерациональное кормление, перекармливание

Остатки со стола, мусорные отходы, недоброкачественные продукты или токсичные вещества

Инородные тела и кишечная непроходимость

Животное может случайно проглотить предметы, которые травмируют ЖКТ или нарушают его работу

Инфекции

Вирусы и бактерии поражают желудок и кишечник, вызывая воспаление

Травмы ЖКТ

Повреждения пищеварительного тракта могут привести к нарушению его функций

Глистные инвазии

Гельминты и простейшие паразиты часто становятся причиной расстройства пищеварения

Опасные паразиты и их влияние

Некоторые паразиты особенно часто провоцируют проблемы с ЖКТ у кошек и собак. Рассмотрим их подробнее:

Лямблии

Эти паразиты поражают тонкий кишечник, нарушая пищеварение и отток желчи. Животные обычно заражаются при проглатывании грязной воды или почвы с цистами паразитов.

Цистоизоспоры

Попадая в организм с сырым мясом или через больных грызунов, эти паразиты вызывают серьезные кишечные проблемы.

Криптоспоридии

Деятельность этих микроорганизмов приводит к хронической диарее. Определить их наличие можно только через лабораторный анализ фекалий.

Саркоцисты

Попадают в организм с сырым мясом, вызывая хронические заболевания кишечника.

Как распознать проблему

Признаки паразитарной диареи могут проявляться как кратковременно (1-2 дня), так и длительно (месяцы). Часто в экскрементах животного можно заметить кровь или слизь. Если вы обнаружили эти симптомы, немедленно покажите питомца врачу. Затягивание с визитом может привести к осложнениям, которые потребуют длительного лечения.

Уточнения

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать)— патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым.

