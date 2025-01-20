Вакцины спасают жизни: график прививок для пушистых друзей

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы домашних питомцев даже не подозревают, насколько важна своевременная вакцинация. Болезни, такие как чума плотоядных, лептоспироз, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, парагрипп и бешенство, могут стать смертельными для собак. Некоторые из них, например, бешенство и лептоспироз, представляют опасность и для человека.

Фото: flickr.com by Армейская медицина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветклиника

График вакцинации для собак

Для защиты собаки необходимо придерживаться строгого графика прививок:

Первичная вакцинация проводится в 2-2,5 месяца (от чумы, гепатита и бешенства)

Ревакцинация — через 3-4 недели

Вторая вакцинация — в 6-8 месяцев, после смены зубов

Третья вакцинация — в год, затем ежегодно

Ежегодные прививки поддерживают иммунитет животного и помогают организму вырабатывать защитные антитела на протяжении всей жизни.

Вакцинация кошек

Владельцы кошек часто недооценивают важность прививок, особенно если животное не выходит на улицу. Однако вирусы могут попасть в дом с обувью или сумками. Особенно это актуально в условиях, где на улице много бродячих животных, являющихся носителями инфекций.

Основной график вакцинации для кошек выглядит так:

Первичная вакцинация — в 2-2,5 месяца (от кальцивироза, панлейкопении, ринотрахеита, хламидиоза)

Ревакцинация — через 3-4 недели

Вакцинация в год — далее ежегодно

Важно помнить, что прививки против дерматофитов (например, лишая) в основной комплекс не входят, но они могут защитить кошку и стать частью лечения при уже возникшем заболевании.

Пироплазмоз и защита от клещей

Особое внимание следует уделять профилактике пироплазмоза — опасного заболевания, переносимого клещами. Использование капель, спреев и ошейников снижает риск заражения, но не гарантирует 100% защиты.

Гигиена и профилактика

Перед вакцинацией важно давать питомцам глистогонные средства. Регулярная профилактика паразитов раз в три месяца — залог здоровья животных и эффективности прививок.

Современная ветеринария предлагает большой выбор вакцин от надежных производителей. Выбирая проверенные препараты и соблюдая график вакцинации, вы значительно снижаете риск тяжелых заболеваний у вашего питомца.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

