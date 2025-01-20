Вакцины спасают жизни: график прививок для пушистых друзей

Многие владельцы домашних питомцев даже не подозревают, насколько важна своевременная вакцинация. Болезни, такие как чума плотоядных, лептоспироз, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, парагрипп и бешенство, могут стать смертельными для собак. Некоторые из них, например, бешенство и лептоспироз, представляют опасность и для человека.
Для защиты собаки необходимо придерживаться строгого графика прививок:
Ежегодные прививки поддерживают иммунитет животного и помогают организму вырабатывать защитные антитела на протяжении всей жизни.
Владельцы кошек часто недооценивают важность прививок, особенно если животное не выходит на улицу. Однако вирусы могут попасть в дом с обувью или сумками. Особенно это актуально в условиях, где на улице много бродячих животных, являющихся носителями инфекций.
Основной график вакцинации для кошек выглядит так:
Важно помнить, что прививки против дерматофитов (например, лишая) в основной комплекс не входят, но они могут защитить кошку и стать частью лечения при уже возникшем заболевании.
Особое внимание следует уделять профилактике пироплазмоза — опасного заболевания, переносимого клещами. Использование капель, спреев и ошейников снижает риск заражения, но не гарантирует 100% защиты.
Перед вакцинацией важно давать питомцам глистогонные средства. Регулярная профилактика паразитов раз в три месяца — залог здоровья животных и эффективности прививок.
Современная ветеринария предлагает большой выбор вакцин от надежных производителей. Выбирая проверенные препараты и соблюдая график вакцинации, вы значительно снижаете риск тяжелых заболеваний у вашего питомца.
Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.
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