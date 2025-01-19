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Кошки и коты: зачем проводить кастрацию и когда это лучше сделать

2:10
Зоосфера » Кошки

Задумывались ли вы, почему кастрация котов и кошек становится всё более популярной процедурой среди владельцев домашних животных? Это не просто ветеринарная операция, а важный шаг для здоровья питомца и комфорта в доме.

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

Зачем нужна кастрация

Кастрация имеет экономическое, лечебное и профилактическое значение. Необходимость операции особенно заметна в городской среде. Зрелый кот, который не был кастрирован, часто проявляет беспокойство, метит территорию, и в результате в квартире появляется стойкий неприятный запах.

У кошек в период течки поведение также меняется: они становятся агрессивными, беспокойными и могут стремиться сбежать. Это чревато не только нежелательным потомством, но и риском столкновения с уличными животными, заражением инфекциями или даже несчастными случаями.

Как меняется жизнь питомца после кастрации

После кастрации питомцы становятся спокойнее и послушнее, хотя их привычная активность сохраняется. Также операция, проведённая в раннем возрасте, помогает избежать серьёзных заболеваний половой сферы, включая опухоли и воспаления. У кошек кастрация снижает риск проблем с молочными железами, а коты меньше подвержены болезням мочеполовой системы.

Когда лучше проводить кастрацию

Возраст кастрации подбирается индивидуально, обязательно после консультации с ветеринаром. Однако ветеринары рекомендуют проводить операцию до первой течки, то есть в возрасте 7-9 месяцев. Ранняя кастрация имеет свои преимущества: меньшая вероятность осложнений и более быстрое восстановление.

Важно помнить, что операция должна проводиться исключительно в специализированных ветеринарных клиниках. Это гарантирует безопасность и комфорт вашему питомцу.

Кастрация — это не только способ избежать проблем в повседневной жизни, но и возможность подарить питомцу более здоровую и долгую жизнь. Примите решение, которое сделает жизнь вас и вашего питомца гармоничнее.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных и людей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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