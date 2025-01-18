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Причина приостановки продаж плоских кормушек RSPB

1:52
Зоосфера

Организация RSPB перестала продавать плоские кормушки для птиц, чтобы помочь остановить распространение трихомоноза. Они объяснили, что плоские поверхности, например, столики для птиц, могут способствовать распространению болезней, особенно трихомоноза, который сильно ударил по популяции зеленушек в Великобритании. Зеленушки особенно уязвимы к таким заболеваниям, как трихомоноз. Негативные последствия

Представители RSPB рассказали, что они знают, как многие любят подкармливать птиц в саду, и это действительно помогает некоторым видам, особенно зимой. "Но всё больше данных говорит о том, что для других птиц могут быть и плохие последствия, например, распространение болезней, особенно среди вьюрков", — говорят они. "Поэтому, пока мы ждём результатов исследований, мы приостановили продажу всех наших столиков для птиц и всего, что с ними связано: кормов для столиков, кормушек на окно и ограждений с подносами.

Дело в том, что есть данные, что некоторые птицы, особенно вьюрки, более подвержены болезням, когда их кормят на плоских поверхностях". В 2005 году трихомоноз был впервые назван причиной заболеваний у британских вьюрков. Больше всего пострадали зеленушки и зяблики, но и другие садовые птицы тоже оказались восприимчивы к этому паразиту. Снижение численности С 1993 года количество зеленушек уменьшилось на 63%. Болезни — основная причина этого снижения. Исследования показали, что инфекция чаще всего передаётся через птиц, которые кормят друг друга отрыгнутой пищей во время размножения, или через еду и воду, загрязнённые слюной.

Уточнения

Пти́цы — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Дмитрий Тезнев
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