Риски догшеринга для собак и арендаторов

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Москве набирает популярность догшеринг — это когда владельцы собак предлагают взять своих питомцев в аренду на несколько часов или даже дней-как сообщает Москва 24 Стоит такое удовольствие от тысячи рублей. Но насколько это безопасно для собак и тех, кто их арендует? Давайте разберёмся. В интернете можно найти много объявлений, где предлагают взять собаку "напрокат". Владельцы животных рассказывают о породе и характере собаки, и предлагают желающим почувствовать себя хозяином. "Если вы хотите погулять с собачкой, но у вас её нет, это объявление для вас.

Фото: YouTube канал Киноман by Скриншот видео YouTube канала Киноман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бассет-хаунд

Вы можете взять собаку на прогулку или поиграть с ней," — пишут владельцы в объявлениях. Можно просто погулять с собакой и поговорить с её хозяином об особенностях породы — стоит это около тысячи рублей в час. А если хотите погулять без хозяина, то это будет стоить дороже — около двух-трёх тысяч рублей за полтора часа. Есть и "тариф ПРО": собаку привезут к вам домой со всем необходимым и оставят на несколько дней, чтобы вы почувствовали, что значит жить с собакой. Стоит такая услуга от шести тысяч рублей. "Отдаю вам собаку со всем необходимым, правилами пользования и поддержкой 24/7. Вся ответственность за ущерб на вас.

Для полного погружения рекомендую аренду с ночёвкой," — пишут владельцы. На самом деле, догшеринг не нов. Ещё в начале пандемии люди предлагали за деньги погулять с их собаками. Не для каждой собаки Зоопсихолог Мирослав Волков считает, что если всё правильно организовать, то в догшеринге нет ничего плохого: "Если собака с хорошим характером, обучена, а владелец рассказывает, как с ней общаться, кормить, то я не вижу проблем". Но есть и риски.

С одной стороны, арендаторы могут не знать, как правильно обращаться с собакой, и могут навредить ей. С другой — владельцы могут не рассказывать о плохих чертах характера собаки. Поэтому Волков советует всем участникам сделки познакомиться и провести время вместе перед арендой. "Опасность может быть в том, что собака может быть агрессивной или неизвестной породы. Конечно, с ней нужно познакомиться и спросить хозяина обо всём, провести время вместе, узнать особенности. Владельцам нужно тщательно выбирать, кому они отдают собаку", — говорит Волков.

Будет ли собака стрессовать или нет, зависит от её характера. Некоторые собаки любят приключения и смену обстановки, например, хаски и самоеды. А вот более пугливых и с психологическими травмами лучше не отдавать в аренду. Другие эксперты относятся к аренде собак с недоверием. Кинолог Александр Малиновский считает, что неопытные люди могут навредить собаке и вызвать у неё стресс: "Человек берёт собаку в аренду, чтобы понять, подходит ли она ему. У него нет опыта. И собака может столкнуться с непредсказуемым поведением человека. Это, конечно, стресс". Ветеринар Татьяна Гольнева говорит, что для большинства собак смена хозяина даже на время — это предательство.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

