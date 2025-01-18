Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой

Хомяки — милые и активные питомцы, которые нуждаются в правильных условиях содержания. От комфорта их жилища напрямую зависят здоровье и продолжительность жизни вашего маленького друга. Как правильно выбрать клетку, чтобы она стала уютным и безопасным домом для хомяка? Разберём основные критерии выбора, виды клеток и их особенности.
Хомяки — очень подвижные животные. Им нужно пространство для игр, отдыха и активного времяпрепровождения. Хорошо подобранная клетка обеспечит питомцу необходимый комфорт и безопасность, а также упростит уход за ним.
Минимальный размер клетки: 30x30x45 см. Чем больше, тем лучше.
Для пары хомяков размеры клетки увеличиваются в два раза (60x60x90 см).
Пространство между прутьями — не более 0,5 см, чтобы хомячок не выбрался наружу.
Широкая дверца облегчит доступ внутрь для кормления и уборки.
При наличии этажей высота каждого должна быть не менее 25 см, а полы на этажах должны быть сплошными для предотвращения травм.
Важно выбирать качественный, нетоксичный пластик, так как хомяки склонны прогрызать материал.
На рынке представлены различные конструкции, каждая из которых имеет свои особенности. Вот наиболее популярные варианты:
Правильное расположение клетки не менее важно, чем её выбор. Хомякам нужно тихое место, защищённое от прямых солнечных лучей, сквозняков и резких перепадов температуры. Ставьте клетку на уровне глаз, чтобы питомец чувствовал себя в безопасности.
Регулярно убирайте мусор и меняйте подстилку.
Следите за состоянием аксессуаров и целостностью конструкции.
Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.