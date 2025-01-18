Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Хомяки — милые и активные питомцы, которые нуждаются в правильных условиях содержания. От комфорта их жилища напрямую зависят здоровье и продолжительность жизни вашего маленького друга. Как правильно выбрать клетку, чтобы она стала уютным и безопасным домом для хомяка? Разберём основные критерии выбора, виды клеток и их особенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Mylius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хомяк

Почему важна правильная клетка

Хомяки — очень подвижные животные. Им нужно пространство для игр, отдыха и активного времяпрепровождения. Хорошо подобранная клетка обеспечит питомцу необходимый комфорт и безопасность, а также упростит уход за ним.

Основные критерии выбора клетки

Размер клетки

Минимальный размер клетки: 30x30x45 см. Чем больше, тем лучше.

Для пары хомяков размеры клетки увеличиваются в два раза (60x60x90 см).

Пространство между прутьями — не более 0,5 см, чтобы хомячок не выбрался наружу.

Широкая дверца облегчит доступ внутрь для кормления и уборки.

При наличии этажей высота каждого должна быть не менее 25 см, а полы на этажах должны быть сплошными для предотвращения травм.

Материалы изготовления

Металлические клетки: Отличная циркуляция воздуха, дополнительная защита от кошек. Минус — просыпание мусора.

Отличная циркуляция воздуха, дополнительная защита от кошек. Минус — просыпание мусора. Стеклянные аквариумы: Удобны для наблюдения, исключают просыпание корма. Однако затрудняют уборку и ухудшают вентиляцию.

Удобны для наблюдения, исключают просыпание корма. Однако затрудняют уборку и ухудшают вентиляцию. Пластиковые клетки: Легки в уходе, часто оснащены аксессуарами.

Важно выбирать качественный, нетоксичный пластик, так как хомяки склонны прогрызать материал.

Популярные виды клеток

На рынке представлены различные конструкции, каждая из которых имеет свои особенности. Вот наиболее популярные варианты:

Решетчатые металлические клетки: Простые и функциональные.

Простые и функциональные. Стеклянные террариумы: Идеальны для мелких пород.

Идеальны для мелких пород. Многоэтажные клетки: Увеличивают полезное пространство.

Увеличивают полезное пространство. Домики-норки с лабиринтами: Позволяют хомячкам проявлять природные инстинкты.

Позволяют хомячкам проявлять природные инстинкты. Модульные клетки: Подходят для создания сложных систем с тоннелями.

Подходят для создания сложных систем с тоннелями. Комбинированные клетки: Сочетают пластиковый корпус и металлические решётки.

Сочетают пластиковый корпус и металлические решётки. Клетки-переноски: Компактны, но подходят только для временного содержания.

Где разместить клетку

Правильное расположение клетки не менее важно, чем её выбор. Хомякам нужно тихое место, защищённое от прямых солнечных лучей, сквозняков и резких перепадов температуры. Ставьте клетку на уровне глаз, чтобы питомец чувствовал себя в безопасности.

Советы по уходу за клеткой

Регулярно убирайте мусор и меняйте подстилку.

Следите за состоянием аксессуаров и целостностью конструкции.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

