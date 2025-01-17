Какими продуктами и почему нельзя кормить собаку? Разбираемся вместе

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Зоосфера

Какой корм категорически нельзя давать собакам

Шоколад и все его производные считаются ядовитыми для собак. Сюда входит темный, молочный и белый шоколад, а также конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Вещество, содержащееся в какао и шоколаде, теобромин, очень токсично для организма собаки. Ущерб, который он наносит желудку и другим органам, необратим.

Щенки таксы
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы

Виноград и изюм также крайне опасны для собак. Даже если крупная собака съела немного ягод, следует в любом случае обратиться к ветеринару. Изюм в несколько раз токсичнее свежих ягод.

Ветеринары считают, что вы должны держать свою собаку подальше от чеснока, лука, лука-шалота и зеленого лука. Эта пища токсична для вашего питомца как в сыром, так и в приготовленном виде.

Все дело в том, что лук и чеснок содержат вещества, которые могут повредить эритроциты. Признаки повреждения организма могут появиться уже через несколько дней.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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