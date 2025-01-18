Как правильно реагировать, когда кошка начинает вас лизать

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Интересно, почему кошка начинает вылизывать руки или волосы своего владельца? Это поведение кажется загадочным, ведь собаки делают это вполне естественно, но с кошками ситуация иная. Давайте разберемся, что может означать такой жест и как к нему относиться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Кошачья гигиена и поведение

Редкая кошка проявляет заботу о чистоте своего хозяина так, как это делает собака. Обычно кошки сосредоточены на собственной гигиене, вылизывая себя по несколько раз в день. Так они поддерживают чистоту, снимают стресс или просто убивают время. Нормальным явлением является вылизывание одной кошкой другой — проявление материнского инстинкта. Иногда кошка может начать вылизывать даже собаку, если те живут вместе.

Почему кошка лижет владельца

Когда кошка начинает вылизывать руки или волосы человека, это уже выходит за рамки обычного ухода. Язык кошек груб, словно наждачная бумага, и такой жест может восприниматься как неприятная "прощенка". Однако специалисты советуют не пугаться и не раздражаться. Кошка, вероятно, находится в расслабленном состоянии и чувствует себя в безопасности. Этот поступок — не просто выражение привязанности, а попытка укрепить связь с владельцем или желание получить внимание.

Как правильно реагировать на вылизывание

Терпение: не стоит резко реагировать на такой жест. Поймите, что кошка пытается общаться и укрепить отношения.

Внимание: дайте питомцу понять, что его проявления близости принимаются. Обратите на него внимание, поиграйте или погладьте.

Игнорирование нежелательного поведения: если вы не любите, когда вас лижет кошка, спокойно отвлеките ее от такого поведения, не крича и не наказывая.

Таким образом, вылизывание со стороны кошки — это способ налаживания контакта. Хотя жест может показаться странным или даже неприятным, в основе его лежит желание питомца быть ближе к вам и выразить свою привязанность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

