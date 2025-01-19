Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие витамины нужны кошкам: секреты здоровья и долголетия
7 направлений, которые идеальны для зимнего отдыха
Оладьи получатся очень пышными, если вы будете их готовить именно так
Враги и друзья овощей: таблица совместимости для вашего сада
Вот как похудеть без диет и физических упражнений
Откройте для себя продукты, которые помогут быстрее похудеть
Какие авто до 1 млн рублей стали самыми востребованными
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах
Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет

Суеверия о рыжих кошках: как они влияют на нашу жизнь

1:34
Зоосфера

Согласно народным приметам, рыжий кот в доме — настоящий талисман, приносящий удачу и материальное благополучие. Эти суеверия веками передавались из уст в уста, и до сих пор многие верят в силу рыжего меха.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Приметы о рыжих кошках

Народ считает, что рыжая кошка — символ богатства, процветания и семейного счастья. Если случайно встретить на улице рыжего котенка, это считается знаком большой удачи. Многие уверены, что такой кот способен изменить жизнь к лучшему.

Особое значение придается моменту, когда рыжий кот просится в дом. По поверьям, появление рыжего питомца у порога сулит финансовый успех и даже карьерный рост для всей семьи. Таким образом, рыжий кот становится не просто домашним питомцем, а предвестником благоприятных перемен.

Что означает уход рыжего кота

Народные суеверия также предостерегают от утраты этого счастливого знака. Если рыжий кот покинул дом и не вернулся, это может предвещать беду. Однако, если он вернулся назад — считается, что таким образом он отвадил несчастье и охраняет дом от невзгод.

Рыжие коты всегда вызывают особое чувство восхищения и уважения, ведь они не только красивые, но и, по поверьям, приносят удачу. Даже если вы не верите в приметы, наличие в доме рыжей кошки может стать отличной возможностью испытать удачу и привнести в семью свет и позитив.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро
Новости спорта
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро Аудио 
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Последние материалы
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах
Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет
От вросших волос к красивой коже: 5 способов сделать ноги идеально гладкими
Сколько красного мяса можно съедать за неделю без вреда для здоровья?
Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению
Россия готовит безвизовый режим для туристов из Китая
Стало известно, сколько Олег Газманов зарабатывает на одном концерте
10 минут этой тренировки и тело будет чувствовать себя моложе и здоровее
Что делать, если ваш попугай заболел: важные советы
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.